Касается каждой из республик бывшего СССР: эксперт объяснил, как будет засчитываться «советский» стаж за границей для пенсий

На днях представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года для назначения пенсий.



Соответствующее постановление Кабмина появилось на правительственном сайте 16 мая.



«Соответствующий закон о зачислении стажа был принят еще в апреле 2024 года, а порядок к нему Кабмин почему-то не мог утвердить больше года. Поэтому закон фактически не работал «, — пишет эксперт Сергей Коробкин.



По его словам, закон № 3674 предусматривает новые условия зачисления стажа, приобретенного до 1992 года в республиках бывшего СССР.

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Также эксперт отмечает, что в новом постановлении речь идет уже не об условном, а о полноценном стаже, что, в частности, будет влиять и на размер пенсии.

Сергей Коробкин подчеркивает, что новый закон касается периодов работы во всех без исключения советских республиках. Предположим, украинец работал до 1992 года в Казахстане. Чтобы при назначении пенсии засчитали этот стаж, ему нужно написать в заявлении, что он не получает пенсионные выплаты от Казахстана и добавить справку из Пенсионного фонда Казахстана, что он там не состоит на учете и пенсию не получает.

Если человек не может получить такую справку сам, то он отмечает причины этого в заявлении и может обратиться в органы Пенсионного фонда Украины за помощью, чтобы в другое государство был сделан необходимый запрос.

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Пока ответ на запрос не пришел, пенсия начисляется без учета такого стажа.

Однако, если нет объективной возможности обмена информацией с другой страной, то до появления такой возможности стаж до 1992 года в другой республике должны засчитывать. В Порядке уточняется, что речь идет о случаях, когда международное сотрудничество между органами пенсионного обеспечения двух государств не налажено или не получил ответ на запрос МИД в течение 45 дней.

Эксперт считает, что стаж, приобретенный на территории российской федерации до 1992 года, в любом случае должен засчитываться.

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Также Сергей Коробкин приводит еще один пример (по его мнению, более приятный).

Если работник был оформлен на предприятии, расположенном в Украине, но при этом находился в командировках или его посылали работать вахтовым методом в другие республики Советского Союза, то такой стаж, приобретенный до 1992 года, должны засчитать без проблем, он не будет считаться заграничным.

Также эксперт отмечает, что пенсии, назначенные до вступления в силу закона № 3674 (т.е. до 23 июня 2024 года), пересматривать и уменьшать не имеют права. Речь идет только о тех, кто ушел на пенсию после указанной даты.

Ранее эксперт по вопросам пенсионного права Сергей Коробкин рассказал, следует ли переходить с одного вида пенсий на другой.

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