Кабмин изменил расчет «советского» стажа для пенсий: что известно

Недостаточное количество лет страхового стажа — одна из главных причин, по которой часть украинцев не может выйти на пенсию раньше.

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Особенно досадно это бывает в случаях, когда человек работал, но этот стаж ему почему-то не засчитывают. Одна из таких причин — человек работал на территории одной из республик бывшего СССР, которые теперь считаются совсем другими государствами.

Именно поэтому Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года по назначению пенсий, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, утвержден ряд нормативных актов:

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- Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж;

- Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Поручено Пенсионному фонду Украины обеспечить пересмотр решений, принятых с 2024 года в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.

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Отметим, что в 2024 году был принят закон, определяющий основные условия учета при исчислении пенсий периодов работы за рубежом, в т. ч. в связи с выходом Украины из Соглашения между государствами — участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению.

Одним из международных соглашений, действовавших в этой сфере, до недавнего времени было Соглашение между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению с 1992 года.

Согласно статье 6 соглашения гражданам Украины при назначении пенсии учитывались периоды работы на территории государств — участников соглашения (а именно Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, российской федерации),

Но с 1 января 2023 года из соглашения вышла россия, а после этого — Украина.

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Согласно новому закону:

- периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР зачисляются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, при неосуществлении другим государством пенсионных выплат таким лицам за указанные периоды,

- не входят в страховой стаж периоды трудовой деятельности за пределами Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Напомним, что с июля 2025 часть украинцев смогут получать вместо пенсии базовую социальную помощь в размере 4500 грн ежемесячно.

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