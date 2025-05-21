Ей было 18: популярный певец поразил откровенным признанием

Популярный певец, победитель проекта «Голос країни» Павел Табаков, который рассказал об испытаниях во время большой войны, выпустил романтичную премьерную композицию. По признанию артиста, песню «Пливе весна» он написал о собственных воспоминаниях юности. История с курортным романом на самом деле произошла с Павлом, когда ему было двадцать лет.

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«Это было начало весны, — вспомнил, презентуя работу, Табаков. — Карпаты… Мне было 20 лет. С гитарой через плечо, полный надежд и мечтаний. Ей было 18. Красивая, уверенная в себе, в шелковом красном платье и бездонными глазами, в которых было немного грусти… Мы говорили ночами, пели, смеялись, целовались в парке. А потом — конец отпуска. И конец нашей красивой истории. Она садится в поезд до Кривого Рога, а я с глазами, полными слез, бегу по перрону и понимаю, как вокруг плывет и расцветает весна… Из этой эмоции спустя годы у меня и родилась новая песня».

Автором слов стала поэтесса Лидия Лазурко, музыку написал Павел Табаков. По словам певца, это была его первая, настоящая любовь.

«Я не стыжусь чувств, которые были, — признался Павел. — Тогда, в 20 лет, я впервые по-настоящему почувствовал, что такое любовь. И что такое… потеря. Этот момент остался со мной на всю жизнь».

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«Когда мужчина позволяет себе проявить эмоции — это так ценно», — написали в комментариях под песней.

Ранее популярный певец поразил мощным хитом.

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