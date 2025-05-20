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Выехавшим за границу должникам по коммуналке грозит арест счетов, — «Киевтеплоэнерго»
В Украине, где из-за войны многие люди выехали за границу, должникам за коммунальные услуги могут арестовать счета. Это касается и тех людей, которые уехали за границу. Об этом сообщила Инна Кучук, начальник управления правового обеспечения продаж СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго», сообщают Новини.LIVE.
По ее словам, многие обращаются к ним, чтобы урегулировать вопросы, уже после решения суда, то есть после того, как им заблокировали счета.
«После вынесения решения суда утверждение мирового соглашения возможно только через исполнительную службу. Многие считают, что они напишут заявление, мы заключаем мировое соглашение и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так. В исполнительную службу мы подаем заявление, мировое соглашение, и уже исполнитель представляет представление в суд об утверждении мирового соглашения с открытием исполнительного производства, арестом счетов, и если успеет, взысканием той суммы задолженности, которая будет на счетах», — рассказала она.
Как писали «ФАКТЫ», недавно народный депутат рассказал, почему украинцам нужно готовиться к неизбежному удорожанию коммунальных услуг.
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