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Свежесть в каждом кусочке: простой, полезный и вкусный салат в считанные минуты
Капуста может стать основой для необычного салата. А этот салат — настоящий источник витаминов и минералов. Капуста улучшает пищеварение, огурцы увлажняют организм, яйца добавляют белок, а оливки обогащены полезными жирами. Благодаря такому сочетанию вы можете наслаждаться вкусным и сбалансированным блюдом без лишних волнений, делится кулинарка Юлия Ник.
Ингредиенты:
• 1 молодая капуста
• 4 свежих огурца
• 2 яйца
• 100 г оливок
• зелень (по вкусу)
• соль (по вкусу)
• оливковое масло холодного отжима
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезаем кружочками или брусочками, как вам больше нравится. Оливки можно оставить целыми или измельчить. Яйца отвариваем до состояния вкрутую, охлаждаем, очищаем и нарезаем кубиками.
2. Шинкуем молодую капусту тонкими полосками, чтобы она была нежной и хрустящей одновременно.
3. Добавляем любимую зелень — это может быть укроп, петрушка или базилик. Они не только дополнят вкус, но и сделают салат еще более ароматным.
4. Все ингредиенты аккуратно смешиваем в большой миске, добавляем щепотку соли и поливаем оливковым маслом холодного отжима.
Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым кусочком!
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить знаменитый американский салат на основе капусты.177
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