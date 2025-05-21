Свежесть в каждом кусочке: простой, полезный и вкусный салат в считанные минуты

Капуста может стать основой для необычного салата. А этот салат — настоящий источник витаминов и минералов. Капуста улучшает пищеварение, огурцы увлажняют организм, яйца добавляют белок, а оливки обогащены полезными жирами. Благодаря такому сочетанию вы можете наслаждаться вкусным и сбалансированным блюдом без лишних волнений, делится кулинарка Юлия Ник.

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Ингредиенты:

• 1 молодая капуста

• 4 свежих огурца

• 2 яйца

• 100 г оливок

• зелень (по вкусу)

• соль (по вкусу)

• оливковое масло холодного отжима

Способ приготовления:

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1. Огурцы нарезаем кружочками или брусочками, как вам больше нравится. Оливки можно оставить целыми или измельчить. Яйца отвариваем до состояния вкрутую, охлаждаем, очищаем и нарезаем кубиками.

2. Шинкуем молодую капусту тонкими полосками, чтобы она была нежной и хрустящей одновременно.

3. Добавляем любимую зелень — это может быть укроп, петрушка или базилик. Они не только дополнят вкус, но и сделают салат еще более ароматным.

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4. Все ингредиенты аккуратно смешиваем в большой миске, добавляем щепотку соли и поливаем оливковым маслом холодного отжима.

Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь каждым кусочком!

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить знаменитый американский салат на основе капусты.

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