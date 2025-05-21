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«Круть!»: сеть отреагировала на фотографию известного музыканта и военного
На нынешнем Каннском кинофестивале был представлен документальный фильм «Боно: истории капитуляции». Его автором стал всемирно известный фронтмен группы U2 Боно. Во время показа музыкант поддержал Украину, еще раз привлекая внимание всего мира к войне.
Вместе с Боно по красной дорожке Канн прошел также его друг, известный актер, поддерживающий Украину, Шон Пенн. Вместе с ним были ветераны войны, а также ведущий и военный Культурных сил Украины Коля Серга.
— Спасибо! - произнес Боно после показа ленты. — Слава Украине! И да здравствует Франция!
На своей странице в социальной сети Коля Серга выложил фотографию с красной дорожки, где позирует рядом с побратимами, Боно и Шоном Пенном.
Подписчики поблагодарили Николая за то, что он делает, но были и те, кто не воспринял появления военного в Каннах.
«Спасибо, за все, что вы делаете», — написали в комментариях.
«Круть, гордимся!» — отреагировали на новость.
«Какая крутая фотография, историческая!» — решили в сети.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Коля Серга предложил Лободе выступить перед защитниками на передовой.440
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