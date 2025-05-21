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Шоу-бизнес

«Круть!»: сеть отреагировала на фотографию известного музыканта и военного

17:55 21 мая 2025
Коля Серга и Шон Пенн. Фото из соцсети

На нынешнем Каннском кинофестивале был представлен документальный фильм «Боно: истории капитуляции». Его автором стал всемирно известный фронтмен группы U2 Боно. Во время показа музыкант поддержал Украину, еще раз привлекая внимание всего мира к войне.

Вместе с Боно по красной дорожке Канн прошел также его друг, известный актер, поддерживающий Украину, Шон Пенн. Вместе с ним были ветераны войны, а также ведущий и военный Культурных сил Украины Коля Серга.

— Спасибо! - произнес Боно после показа ленты. — Слава Украине! И да здравствует Франция!

На своей странице в социальной сети Коля Серга выложил фотографию с красной дорожки, где позирует рядом с побратимами, Боно и Шоном Пенном.

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Коля Сєрга на червоній доріжці з побратимами, Боно та Шоном Пенном. Фото instagram.
Коля Серга на красной дорожке с побратимами, Боно и Шоном Пенном

Подписчики поблагодарили Николая за то, что он делает, но были и те, кто не воспринял появления военного в Каннах.

«Спасибо, за все, что вы делаете», — написали в комментариях.

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«Круть, гордимся!» — отреагировали на новость.

«Какая крутая фотография, историческая!» — решили в сети.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Коля Серга предложил Лободе выступить перед защитниками на передовой.

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