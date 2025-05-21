«Жду звонка»: популярная модель и волонтер подала заявку на «Холостяка»

Завершается кастинг четырнадцатого сезона романтического реалити «Холостяк». Напомним, его главным героем стал популярный актер, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цымбалюк. Съемки проекта начнутся летом, а уже осенью канал СТБ покажет шоу о любви. Его ведущим традиционно станет Григорий Решетник.

ВІДЕО ДНЯ

На странице проекта в социальной сети выкладывают посты с информацией и фотографиями Холостяка. Также уже стали известны девушки, которые одними из первых представили свои анкеты. Среди них — представительница Украины на конкурсе красоты «Мисс Европа-2024» Милена Мельничук. Именно она после участия в конкурсе шокировала всех скандальными подробностями его проведения.

На своей странице в социальной сети Милена выложила забавный ролик, снятый с помощью картонной копии Тараса Цымбалюка. Девушка призналась, что Тарас ей приснился, и она решила, что это знак. На видео Мельничук готовит для Холостяка завтрак, занимается спортом и принимает ванну. Милена сообщила, что подала заявку и ждет звонка от продюсеров.

РЕКЛАМА

«Заполнила анкету, жду вашего звонка», — написала девушка.

Напомним, ранее, как писали «ФАКТЫ», сеть возмущалась выбором нового Холостяка.

РЕКЛАМА

На фото в заголовке: Представительница Украины на конкурсе красоты «Мисс Европа-2024» Милена Мельничук и актер Тарас Цымбалюк. Коллаж Милены Мельничук

226

Читайте нас в Facebook