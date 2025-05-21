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Скорпионам — «Королева Пентаклей», Козерогам — «Король Кубков», а Тельцам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 22 мая
Провидица Рубина рассказала, как нужно убирать в доме, чтобы не «смыть» свою удачу. А мольфар Макс Гордеев объяснил, почему иногда нужно «солить» свою голову.
В свою очередь, знатоки системы Таро сделали расклад на картах, который показал, чего ожидать от завтрашнего дня представителям всех знаков зодиака.
Овен — «Колесо Фортуны»
Овнам день подарит неожиданное стечение обстоятельств, способное круто изменить вектор жизни. События являются частью крупного плана судьбы. Возможно, вы будете вынуждены быстро реагировать и менять планы, но это только во благо.
Совет карт — Следует доверять судьбе и не сопротивляться новизне.
Телец — «Верховная Жрица»
Тельцам следует особенно быть внимательными к своим ощущениям и не спешить с действиями. Следует отказаться от борьбы. Вы можете получить знаки, способные изменить ваше восприятие происходящего.
Совет карт — Старайтесь не вмешиваться в дела других людей и сохранять внутреннее спокойствие.
Близнецы — «Повешенный»
Близнецы могут оказаться в ситуации, когда все усилия не дают желаемого результата. Следует отказаться от старых взглядов и посмотреть на все под новым углом. Переосмыслить свои установки и приготовиться к внутреннему прорыву.
Совет карт — Не бойтесь отпустить то, что больше не работает, это откроет вам путь к освобождению.
Рак — «Двойка Жезлов»
Раки на пороге новых возможностей и только от них зависят, в каком направлении двигаться. Решение требует зрелости, ответственности и готовности выйти за пределы привычного — интуиция подскажет правильный путь.
Совет карт — нужно сформулировать четкие цели.
Лев — «Рыцарь Жезлов»
Львам день обещает приключения и эмоциональный подъем. Но важно сохранять баланс: чрезмерная импульсивность может вызвать ошибку. Используйте энтузиазм, но не забывайте об ответственности.
Совет карт — стоит помнить, что уверенность может стать вашим козырем, но при этом не стоит терять здравый смысл.
Дева — «Четверка Кубков»
Девам день может показаться пассивным и лишенным вдохновения. Но стоит выйти из эмоционального застоя и научиться радоваться простым вещам. Не ищите идеалы, позвольте увидеть простые радости.
Совет карт — Стоит изменить взгляд на реальность и обрести радость в повседневности.
Весы — «Десятка Кубков»
Весов ждет гармоничный, светлый и душевно насыщенный день. Это идеальный момент для семейных встреч, примирений и искренних разговоров. Все, что связано с отношениями, будет складываться особенно удачно.
Совет карт — Не дайте упустить состояние счастья, ведь оно заряжается надолго.
Скорпион — «Королева Пентаклей»
У Скорпионов на первый план выходят практические дела и вопросы материального благосостояния. Но важно не только работать на результат, но и позаботиться о себе и своих близких. Не забывайте, что эмоции тоже требуют внимания.
Совет карт — Постарайтесь сочетать силу и мягкость — это станет вашим преимуществом.
Стрелец — «Четверка Мечей»
Стрельцам следует взять паузу и не ввязываться в конфликты. Это время для отдыха, обновления и внутреннего баланса. Временное затишье принесет ясность и новые силы.
Совет карт — Следует постараться не принимать важных решений до полного восстановления.
Козерог — «Король Кубков»
Козерогам придется демонстрировать умение управлять чувствами. Вы способны поддержать других и остаться верны себе. Это прекрасное время для помощи нуждающимся.
Совет карт — Следует не терять внутренней устойчивости.
Водолей — «Четверка Жезлов»
Для Водолея день ознаменуется завершением одного этапа и началом нового. Вы почувствуете прилив вдохновения и поддержки других людей. Коллективные дела доставят радость.
Совет карт — Не забывайте отмечать даже маленькие победы — они сделают ваш путь ярче.
Рыбы — «Королева Жезлов»
Рыбы будут полны энтузиазма, уверенности. Вас заметят, услышат и поддержат, если вы проявите инициативу. Это отличное время для запуска новых проектов и презентации своих идей.
Совет карт — Не бойтесь заявить о себе — вы точно заслуживаете внимания и признания.
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