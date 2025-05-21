Ракам следует прислушиваться к мнению окружающих, а Львам не стоит рисковать деньгами: гороскоп и необычный совет от мольфара на 21 мая

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 21 мая. В этот день нельзя тратить время на малозначительные дела — рассматриваются только глобальные проекты, которые, будучи начатыми сегодня, закончатся быстро и максимально успешно, информирует ТСН.

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Козерог

Если вы заметили недовольство близких, особенно любимого человека, не откладывайте выяснение причин. Чем быстрее решите проблему, тем меньше рисков для отношений.

Водолей

Не игнорируйте свое самочувствие. Если почувствуете усталость, несмотря на рабочий день, выделите время для отдыха — работа подождет.

Рыбы

Не драматизируйте возникшую напряженность в отношениях, но и не игнорируйте ее. Постарайтесь обсудить ситуацию, чтобы избежать обид.

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Овен

Не откладывайте запуск давно задуманных проектов — сегодня для этого самые удачные условия, и работа будет приносить удовольствие и успех.

Телец

День хорош для ремонта в доме. Если полноценные работы откладываются, сделайте хотя бы легкую «косметику» — атмосфера сразу улучшится.

Близнецы

Сегодня на первый план выйдет личная жизнь. Особенно это касается тех, кто давно ищет свою вторую половинку — возможно, сегодня вы наконец-то найдете счастье.

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Рак

Сегодня стоит прислушаться к мнению окружающих — они подскажут вам верный путь. Не бойтесь обращаться за помощью, совет окажется полезным.

Лев

Будьте осторожны с финансовыми операциями — рисковые шаги могут привести к убыткам. Лучше избегать неоправданных рисков.

Дева

Не торопитесь с новым проектом, даже если он кажется заманчивым. Сначала уладьте старые дела — иначе они будут мешать вашему прогрессу.

Весы

Занятия творчеством помогут снять усталость. Вспомните старое хобби, которое приносит радость, или попробуйте что-то новое.

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Скорпион

При попытке уговорить близкого человека по важному вопросу избегайте шуток, которые могут быть восприняты иначе, чем вы планировали.

Стрелец

Сегодня ваше красноречие поможет убедить в своей правоте даже начальство. Однако будьте честными — за нечестные действия может последовать расплата.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.

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