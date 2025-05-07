«ПСЖ» с незабитым пенальти выбил команду Зинченко и второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов: видеообзор матча

В среду, 7 мая, вслед за сумасшедшим противостоянием «Интера» и «Барселоны» (4:3) на арене «Парк де Пренс» в Париже состоялся второй ответный поединок ½ финала Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов. ½ финала. Ответный матч



«ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия) — 2:1 (Фабиан Руис, 27, Хакими, 72 — Сака, 76). На 69-й минуте Витинья («ПСЖ») не реализовал пенальти.

Первый матч — 1:0.



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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, сам когда-то блиставший юным в футболке «ПСЖ» вместе с Роналдиньо, верил, что даже после неудачи в Лондоне его подопечным по силам пробиться в финал. «Мы здесь, чтобы творить историю», — заявил 43-летний испанец после прибытия в Париж.

И «канониры» с Зинченко в запасе с первых минут принялись осаждать владения команды Луиса Энрика, но как же хорош был в парочке случаев голкипер «ПСЖ» Доннарумма. Сами же хозяева до перерыва бегали в контратаки редко. Но метко. И если «выстрел» грузина Кварацхелии отразила штанга, то испанец Фабиан Руис мощным ударом шансов голкиперу англичан не оставил — 1:0.

«Отпеть» гостей с берегов Темзы могли уже на 69-й минуте. Но бразилец из «ПСЖ» Витинья, пробивая пенальти, проиграл дуэль голкиперу «Арсенала» Райе. «Отпели» на 72-й, когда шикарный «выстрел» удался марокканцу Хакими. Ответный гол Сака, как оказалось, лишь отсрочил капитуляцию «Арсенала» — 2:1.

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«Пари Сен-Жермен», выбивший из ЛЧ три подряд английских клуба («Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал»), второй раз в истории пробился в финал турнира. Первая попытка добыть трофей в 2020-м была неудачной — 0:1 в финале с «Баварией». На сей раз парижане в решающем матче Лиги чемпионов сыграют 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене с «Интером».

Кстати, раньше клубы из Франции и Италии пересекались в решающих матчах главного клубного турнира Европы лишь раз, когда в 1993 году «Марсель» взял верх над «Миланом» — 1:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Арсенал» на стадии четвертьфинала выбил изЛиги чемпионов действующего обладателя трофея «Реал».

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Фото LaPresse

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