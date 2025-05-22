41.09 / 41.66 46.58 / 47.27
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Две простые подкормки для пышного укропа: на заметку огороднику

10:44 22 мая 2025
Пышность укропа зависит от правильной подкормки. Фото Pixabay

Для того, чтобы укроп, который знатоки не рекомендуют высаживать рядом со многими овощами, в том числе и помидорами, был пышным, его необходимо подкармливатаьа азотом, а также калием и фосфором.

В качестве азотнаой подкормки, как пишет «Моя дача. Сад и огород», можно использовать нашатырный спирт. Чайную ложку средства разводят в литре воды и обрабатывают растения.

С калийно-форсофной подкормкой может помочь еще и зола. Для приготовления средства используют столовую ложку нашатыря и один стакан золы, которые растворяют в ведре воды. Процеженным раствором растения рекомендуют поливать через неделю после посадки, а затем повторять процедуру каждые 7−10 дней.

О том, какие дни в мае подходят для работы на дачном участке, читайте в календаре огородника на май-2025.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА
123

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет в конце недели 23-25 мая

Судьба протянет руку помощи: пять знаков зодиака ждут сюрпризы в конце недели

"Газсети" напомнили о правилах заполнения платежки за газ. Фото Pixabay

Деньги с карты спишут, но оплату за газ не засчитают: украинцам напомнили о важном правиле

Унитаз, фото из открытых источников

Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе

Королева Елизавета и Меган Маркл

Почему королева Елизавета не хотела жить с Меган Маркл: стала известна причина

Следующий материал
Новости партнеров