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Две простые подкормки для пышного укропа: на заметку огороднику
Для того, чтобы укроп, который знатоки не рекомендуют высаживать рядом со многими овощами, в том числе и помидорами, был пышным, его необходимо подкармливатаьа азотом, а также калием и фосфором.
В качестве азотнаой подкормки, как пишет «Моя дача. Сад и огород», можно использовать нашатырный спирт. Чайную ложку средства разводят в литре воды и обрабатывают растения.
С калийно-форсофной подкормкой может помочь еще и зола. Для приготовления средства используют столовую ложку нашатыря и один стакан золы, которые растворяют в ведре воды. Процеженным раствором растения рекомендуют поливать через неделю после посадки, а затем повторять процедуру каждые 7−10 дней.
О том, какие дни в мае подходят для работы на дачном участке, читайте в календаре огородника на май-2025.
Фото Pixabay123
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