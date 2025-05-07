Не сажайте эти растения рядом с помидорами: томаты будут плохо расти и могут болеть

Помидоры — один из самых популярных овощей, выращиваемый на огородах и на балконах. Успех в выращивании зависит не только от надлежащего ухода, но и от того, какие растения находятся поблизости. Узнайте, что нельзя сажать рядом с помидорами и какие растения станут их идеальными соседями, пишет deccoria.pl.

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Картофель является ближайшим родственником помидоров — оба растения принадлежат к семейству пасленовых. Хотя может казаться, что родственные связи будут способствовать добрососедству, на самом деле все наоборот. Картофель и помидоры страдают от тех же болезней, особенно от фитофторы картофеля. Когда вы сажаете их рядом, вы увеличиваете риск быстрого распространения патогенов.

Не сажайте капусту, брокколи, цветную капусту и другие капустные растения рядом с помидорами. Они конкурируют с помидорами за питательные вещества, особенно азот. Кроме того, капустные растения привлекают вредителей, которые могут перенестись на помидоры.

Фенхель (укроп) выделяет вещества, подавляющие рост многих овощей, в том числе помидоров. Его близость может привести к более слабому росту и снижению урожайности.

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А вот базилик — идеальный компаньон для помидоров — не только на кухне, но и на огороде. Его интенсивный аромат отпугивает тлю и других вредителей. Кроме того, базилик может улучшить вкус помидоров. Посадите его между рядами овощей или вокруг грядок.

Бархатцы выделяют вещества, отпугивающие почвенных нематод, которые атакуют корни растений. Высаживая их как бордюр вокруг грядок с помидорами, вы создаете естественный защитный барьер. Кроме того, их яркие цветы привлекают насекомых-опылителей.

Морковь и помидоры образуют идеальный дуэт — помидоры отпугивают вредителей моркови, а морковь отпугивает тлю, атакующую помидоры. Сажайте их поочередно или параллельными рядами.

Перед посадкой томатов следует обогатить почву компостом или перепревшим навозом. Посадите их после 15 мая, как только минует угроза заморозков, соблюдая расстояние 40−60 см друг от друга (70−80 см для высокорослых сортов). Обеспечьте опоры, если этого требует выращиваемый сорт. Поливайте непосредственно под корни, избегая намокания листьев, что предотвращает грибковые заболевания. В период роста и плодоношения вносите удобрения, богатые калием и фосфором, каждые 2−3 недели.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали как приготовить домашнее удобрение «Золотой чай» для томатов и клубники для получения хороших урожаев.

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