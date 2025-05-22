Накопилось больше 10 миллиардов гривен: пропадут ли пенсии у тех, кто не смог выехать с оккупированной территории

Украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за российской агрессии, изменили правила предоставления финансовой помощи. Однако очень многие, прежде всего пенсионеры, так и не смогли выехать с временно оккупированных территорий, но пенсии свои они смогут получить позднее.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, часть украинских пенсионеров проживает на неподконтрольной государству территории. При этом такие пенсионеры продолжают получать свою пенсию после прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в Пенсионном фонде.

Поскольку часть пенсионеров так и не смогла пройти идентификацию или дать о себе знать, уже на 1 октября 2023 года в «Ощадбанке» было накоплено более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, начисленные украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (тех территорий, которые были оккупированы еще до полномасштабного вторжения в 2022 году).

Также Пенсионный фонд Украины давно (от одного года до иногда 5−7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами, которые как минимум год не пользуются деньгами со своих пенсионных карт. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в «Ощадбанке», который должен эти пенсии выплачивать.

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Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» установил новое правило: средства, отложенные для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в «Ощадбанке», а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

В свою очередь Кабмин подготовил проект специальных правил, согласно которым накопленные в «Ощадбанке» средства перейдут в Пенсионный фонд Украины. Впоследствии пенсионеры или их законные наследники (родные, имеющие право наследовать эти деньги), смогут получить эти средства в Пенсионном фонде Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, каким образом законные наследники пенсионера могут получить полагающиеся ему выплаты.

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