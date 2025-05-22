- 08:18 Тельцам лучше уберечь нервы, а Скорпионам стоит уделить внимание родственникам: гороскоп на 23 мая и срочное послание от мольфара на июнь
- 05:05 Ванна будет как новая: эксперт Мелисса рассказала, как придать блеск старой сантехнике без чрезмерных затрат
- 02:54 Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе
- 22.05 22:27 Как есть круассан, чтобы не засыпать всё крошками: тонкости этикета
- 22.05 22:01 Невероятно вкусный соус: основной ингредиент вас удивит
- 22.05 21:30 Виктория Бекхэм нарушила молчание по поводу ссоры с Бруклином Бекхэмом
- 22.05 21:01 Простой трюк для здоровых помидоров: нужно только молоко
- 22.05 20:45 «Ягодная галета с хрустящими бортиками из теста — деликатес из деликатесов», — гастроблогер Марина Гармаш
- 22.05 20:32 Трое деток остались без папы: под Бахмутом погиб воин из Ровенской области
- 22.05 20:17 Ослепнете от блеска: какие «секретные» ингредиенты опытные домохозяйки добавляют в воду для мытья полов
- 22.05 20:06 Готовим украинский калач: рецепт ароматной выпечки к утреннему кофе
- 22.05 19:57 В Каменском заключили меморандум на развитие города: мэр Билоусов рассказал детали
Накопилось больше 10 миллиардов гривен: пропадут ли пенсии у тех, кто не смог выехать с оккупированной территории
Украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за российской агрессии, изменили правила предоставления финансовой помощи. Однако очень многие, прежде всего пенсионеры, так и не смогли выехать с временно оккупированных территорий, но пенсии свои они смогут получить позднее.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, часть украинских пенсионеров проживает на неподконтрольной государству территории. При этом такие пенсионеры продолжают получать свою пенсию после прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в Пенсионном фонде.
Поскольку часть пенсионеров так и не смогла пройти идентификацию или дать о себе знать, уже на 1 октября 2023 года в «Ощадбанке» было накоплено более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, начисленные украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (тех территорий, которые были оккупированы еще до полномасштабного вторжения в 2022 году).
Также Пенсионный фонд Украины давно (от одного года до иногда 5−7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами, которые как минимум год не пользуются деньгами со своих пенсионных карт. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в «Ощадбанке», который должен эти пенсии выплачивать.
Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» установил новое правило: средства, отложенные для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в «Ощадбанке», а непосредственно в Пенсионном фонде Украины.
В свою очередь Кабмин подготовил проект специальных правил, согласно которым накопленные в «Ощадбанке» средства перейдут в Пенсионный фонд Украины. Впоследствии пенсионеры или их законные наследники (родные, имеющие право наследовать эти деньги), смогут получить эти средства в Пенсионном фонде Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, каким образом законные наследники пенсионера могут получить полагающиеся ему выплаты.65
Читайте нас в Facebook