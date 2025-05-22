Как есть круассан, чтобы не засыпать всё крошками: тонкости этикета

Круассаны часто подают на фуршетах и во время кофе-брейков. И как же аппетитно они смотрятся! Но, вероятно, каждому приходилось наблюдать картину, как взявший круассан вдруг оказывается весь в крошках. Они и на костюме, и на столе… Есть круассан — настоящее искусство. Вам не понадобятся нож и вилка. Но и откусывать от огромного круассана не стоит.

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Французы обычно отламывают маленькие кусочки «на один укус» и так съедают круассан полностью. Кстати, это правило применимо и для хлеба. Очень удобный формат — мини-круассаны. А если круассан с начинкой — например, с шоколадом, его предварительно делят на две части и только потом начинают есть.

Круассан содержит много масла, поэтому без салфетки вам не обойтись.

Знание тонкостей этикета поможет вам чувствовать себя комфортно во всех ситуациях. Ресторанный этикет — особое искусство. Его желательно знать, как таблицу умножения, особенно если вы вращаетесь в деловых кругах. Но и в кругу семьи соблюдайте правила этикета и учите этому детей.

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Ранее Ольга Сметанская в рубрике «Стиль жизни» рассказывала, почему за столом не стоит обсуждать чужие гастрономические предпочтения.

Фото Ольги Сметанской

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