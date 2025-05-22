Тебе идет: бывшая участница «Холостяка» ждет ребенка

Самая яркая участница двенадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» Марина Голд, которая недавно вышла замуж, поразила новостью. На своей странице в социальной сети девушка выложила видео, на котором вместе с мужем держат в руках бокалы красного вина, которое выливают на землю и заменяют на бутылки с водой. В самом конце видео видно, что Марина беременна, а подпись свидетельствует о том, что ребенок должен появиться на свет уже в этом году.

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения Марина, которая жила в Харьковской области, выехала в США. У девушки были проблемы с весом, и на своей странице в сети она рассказывала о сложностях, когда начинаешь жизнь с «нуля». Год назад Марина познакомилась с украинцем, который давно живет в Америке, а уже весной 2025 года пара поженилась.

«Какие хорошие новости, — отреагировали на видео в сети. — Даже не верится».

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«Поздравляю, легкой беременности и родов!» — написали в комментариях.

«Поздравляю, Маринка, как тебе идет беременность», — отметили подписчики.

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Напомним, летом стартуют съемки 14-го сезона «Холостяка».

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