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«Для меня было большой честью»: Кейт Миддлтон тронула своим поступком
Текущий контекст британской королевской семьи отражает сложность сочетания общественной жизни с глубоким личным переживанием. То, как получают и воспринимают поддержку в кризисные времена, может иметь значение для перехода от ощущения одиночества к надежде. Некоторые члены британской королевской семьи признаны доступными и отзывчивыми людьми, которые знают, как оказать поддержку, пишет edatv. После трагической потери своего мужа Томаса Кингстона в феврале 2024 леди Габриэлла Виндзор получила специальное приглашение от Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская привлекла ее к организации концерта колядок «Вместе на Рождество», мероприятия, полного эмоций и единства.
Леди Габриэлла рассказала журналистам: «Для меня было большой честью принять участие, и очень внимательно и любезно со стороны принцессы привлечь меня».
Это сотрудничество помогло укрепить ее процесс выздоровления и показать близость между ними.
Кейт, которая пережила год, отмеченный болезнью, произнесла короткую речь на концерте, которая тронула многих. Она говорила о Рождестве как о времени быть «светом для других» и подчеркнула необходимость любви и сострадания во все времена.
Габриэлла рассказала о душераздирающей смерти своего мужа, которая произошла из-за побочной реакции на антидепрессанты. «Мой брак был глубоко любящим и доверительным», — сказала она, сетуя на недостаток осведомленности о рисках некоторых методов лечения.
Этот опыт повышает осведомленность о деликатной проблеме и связывает это с личной борьбой Кейт. Обе женщины показывают, что даже в тяжелое время можно найти силу в поддержке семьи и общей надежде.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям чувствуют себя счастливыми.178
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