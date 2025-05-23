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По стопам президента: нардепам разрешат сниматься в кино — в парламент подан законопроект
Финансирование народных депутатов Украины обходится госбюджету все больше, в частности, из-за роста цен на аренду жилья в столице. Как следствие, в парламент был подан законопроект, который предлагает упорядочить вопрос занятости народных избранников, помимо собственно законодательной деятельности.
Об этом говорится в законопроекте № 13304, поступившем в парламент 21 мая. Документ предлагает более подробно расписать виды деятельности, которыми можно или нельзя заниматься парламентариям.
Так, как и прежде, народные депутаты смогут:
- занимать посты в исполнительной власти, если они не относятся к государственной службе;
- заниматься преподавательской деятельностью;
- заниматься научной и научно-технической деятельностью, например, участвовать в научных проектах, быть автором или соавтором научных публикаций, быть научными консультантами, заниматься научно-исследовательской деятельностью и прочим;
- заниматься медицинской практикой;
- заниматься творческой деятельностью, к которой авторы законопроекта отнесли написание книг, статей, музыкальных сочинений, создание контента, в том числе в соцсетях, съемки в кино, написание сценариев для фильмов или их режиссура.
Если же народного избранника уличат в занятии запрещенной деятельностью, ему предстоит сделать выбор в течение 20 дней после выявления данного факта — остаться народным депутатом или сложить депутатский мандат.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит более верно определить в правовом смысле статус народного депутата Украины и большую эффективность их работы.
Как писали «ФАКТЫ», в 2024-м году доходы народных депутатов Украины выросли почти вдвое.30
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