По стопам президента: нардепам разрешат сниматься в кино — в парламент подан законопроект

Финансирование народных депутатов Украины обходится госбюджету все больше, в частности, из-за роста цен на аренду жилья в столице. Как следствие, в парламент был подан законопроект, который предлагает упорядочить вопрос занятости народных избранников, помимо собственно законодательной деятельности.

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Об этом говорится в законопроекте № 13304, поступившем в парламент 21 мая. Документ предлагает более подробно расписать виды деятельности, которыми можно или нельзя заниматься парламентариям.

Так, как и прежде, народные депутаты смогут:

занимать посты в исполнительной власти, если они не относятся к государственной службе;

заниматься преподавательской деятельностью;

заниматься научной и научно-технической деятельностью, например, участвовать в научных проектах, быть автором или соавтором научных публикаций, быть научными консультантами, заниматься научно-исследовательской деятельностью и прочим;

заниматься медицинской практикой;

заниматься творческой деятельностью, к которой авторы законопроекта отнесли написание книг, статей, музыкальных сочинений, создание контента, в том числе в соцсетях, съемки в кино, написание сценариев для фильмов или их режиссура.

Если же народного избранника уличат в занятии запрещенной деятельностью, ему предстоит сделать выбор в течение 20 дней после выявления данного факта — остаться народным депутатом или сложить депутатский мандат.

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По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит более верно определить в правовом смысле статус народного депутата Украины и большую эффективность их работы.

Как писали «ФАКТЫ», в 2024-м году доходы народных депутатов Украины выросли почти вдвое.

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