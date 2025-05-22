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Если бы не твои слова — не было бы и моих лучших песен: звезды чувственно поздравили с юбилеем Юрия Рыбчинского
Легендарный поэт и автор песен Юрий Рыбчинский отмечает свое 80-летие. Известно, что Юрий Евгеньевич с начала полномасштабного вторжения живет с женой Александрой в центре Киева и продолжает активно творить. В день его юбилея, с поздравлениями к маэстро в социальной сети обратились его друзья, звездные коллеги и сын —поэт Евгений Рыбчинский.
- Живи до 120, с 80-летием, папаша, — написал Евгений Юрьевич.
Певица Наталья Могилевская, которая в начале своей карьеры пела песни именно Рыбчинского, назвала его «отцом».
- Юрий Евгеньевич, с днем рождения! — написала Наталья. — 80 лет — невозможно поверить! Вы — часть национальной души. Для меня лично вы стали отцом и моей творческой семьей! Вы всегда рядом, на сцене и в жизни, с добром и искренностью, с советом и поддержкой! Благодарю вас за все!
Присоединилась к поздравлениям и певица Екатерина Бужинская.
- Дорогой наш Гений, поэт-песенник, Герой Украины, мой творческий Крестный отец Юрий Рыбчинский! — обратилась к поэту Екатерина. — Желаю крепкого здоровья и вдохновения! Спасибо за лучшие песни! Люблю!
Приветствовал своего товарища и кума и известный артист Павел Зибров, разместив архивные фото.
- Юра, Юрчик, брат мой, я благодарю судьбы за ту встречу 33 года назад, — написал Павел Николаевич. — Все мое творчество как композитора и певца окутано твоими стихами, согрето твоей поэзией. Если бы не твои слова — не было бы и моих лучших песен, ставших хитами на десятилетия. Твоя поэзия — это то, что дает музыке крылья, наполняет ее глубиной и смыслом. Она — в сердцах миллионов.
Пусть Бог дарит тебе крепкое здоровье, новые силы и вдохновение, чтобы мы еще написали много песен, которые будут прославлять Украину и касаться душ каждого, кто их услышит.
ФАКТЫ присоединяется к поздравлениям и пожеланиям долгих творческих лет давнему другу редакции, легендарному Юрию Рыбчинскому.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения Юрий Евгеньевич написал стихотворение к оккупантам.1260
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