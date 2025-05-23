рф теряет по 400 тысяч солдат в год, однако даже это Украину не спасет: аналитики сделали неутешительный прогноз

Российские войска в Украине несут потери на уровне более 400 000 человек в год — этого достаточно, чтобы заполнить четыре крупнейших стадиона мира. Такие потери стали поводом для публичных споров о неминуемом российском поражении или победе. Могут ли российские войска нести такие потери в войне в Украине и при этом восстанавливаться, чтобы бороться на следующий день? Вероятный ответ — да. И это говорит о подходе путина к переговорам о прекращении войны. Отказываясь согласиться на безусловное прекращение огня и пропуская последние мирные переговоры в Турции, путин тянет время, потому что время, похоже, на его стороне, пишет warontherocks.com.

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Хотя россии может не хватать качественных новобранцев, пополнение вооруженных сил до 2024 года было намного успешнее, чем многие прогнозировали. В апреле того же года Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что «россия восстанавливает эти силы гораздо быстрее, чем предполагали наши первоначальные оценки. Армия фактически сейчас больше — на 15 процентов — чем была, когда она вторглась в Украину».

Очевидным является преимущество рф над Украиной с точки зрения общей численности населения — почти в четыре раза больше людей, около 18,9 миллиона мужчин в возрасте 20−39 лет, по сравнению с менее чем пятью миллионами мужчин этого возраста в Украине. россия может потерять втрое больше войск, чем Украина, и все равно пострадает меньше в относительном выражении.

По прогнозам Отдела народонаселения ООН, к 2035 году в россии будет примерно на 1,22−3,58 миллиона мужчин призывного возраста меньше, чем в 2025 году. Однако даже их 95-процентный нижний прогноз на 2035 год оставляет общую численность российских мужчин в возрасте от 20 до 44 лет на уровне 20,1 миллиона — число, превышающее половину всего населения Украины по состоянию на 2023 год.

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Что касается пополнения вооружения, то у россии также в значительной степени преимущество над Украиной. В марте 2024 года один из представителей европейской разведки подсчитал выстрелы: на войне в Украине ежедневно выпускается 12 000 артиллерийских снарядов — около 10 000 российскими войсками и 2 000 — украинскими. Этот разрыв привел к «значительному преимуществу на поле боя», и это преимущество может расти.

россия в значительной степени возлагается на запасы советских времен для пополнения среднего и тяжелого вооружения. Но нельзя сказать, что большинство российских танков на поле боя — это старые модели, извлеченные из хранилищ и отремонтированные. Новое российское производство заслуживает внимания. Министерство обороны Великобритании оценило по состоянию на январь 2024 года, что россия способна «производить 100 основных боевых танков в месяц» и, вероятно, сможет поддерживать наступательные бронетанковые операции в «обозримом будущем». Свидетельства Каволи от 3 апреля 2025 года еще больше повысили эту оценку, заявив, что россия, как ожидается, произведет «1500 танков и 3000 бронемашин» в 2025 году.

Российская экономика сталкивается и будет продолжать сталкиваться с трудностями. Но вполне вероятно, что россия будет продолжать выходить из кризиса, а ее темпы экономического роста будут выше, чем в большинстве стран Западной Европы в течение следующих нескольких лет. Если это так, то российская военная угроза вряд ли исчезнет в ближайшее время. Как утверждает Матье Булеге из Chatham House, «российская военная промышленность остается грозной машиной. Она, скорее всего, и дальше будет способна производить достаточно хорошие системы, представляющие значительную угрозу для Украины, НАТО и их союзников. Особенно это касается средств противостояния и асимметричных средств, еще не задействованных в войне против Украины».

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Как ранее рассказывали «ФАКТЫ», в США говорят о том, что новое наступление россиян может охватить больше территории Украины.

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