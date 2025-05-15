Включая окраины Киева: в США говорят о том, что новое наступление россиян может охватить больше территории Украины

Пока Украина и россия пытаются провести переговоры в Турции, москва продолжает активно усиливать военное присутствие на передовой.

По данным этих американских чиновников, россия формирует значительные силы для возможного нового наступления, направленного на расширение территориального контроля.

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Один из чиновников США сообщил CNN, что военное командование россии стремится создать масштабные войска, сосредоточенные на расширении оккупации на востоке Украины.

В то же время, Украина сталкивается со значительным дефицитом человеческих ресурсов. Но американские данные свидетельствуют, что украинские беспилотники и минные поля сдерживают российские наступательные действия, несмотря на численное преимущество противника.

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россия также испытывает трудности в формировании нужных сил, поскольку война приобретает затяжной характер. По данным CNN, нет признаков того, что Северная Корея готова существенно увеличить численность военных в Украине после значительных потерь среди своих солдат.

Последние американские разведданные также свидетельствуют о том, что москва продолжает расширять военное присутствие вблизи линии фронта. Наблюдательные записи показывают масштабную переброску войск и техники на стратегические позиции, что может указывать на подготовку к новым боевым действиям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пентагоне сделали громкое заявление о вероятности вооруженного конфликта между США и россией.

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