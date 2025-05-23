Новый этикет в спортклубе: некоторые моменты вы точно захотите обсудить с друзьями

Посещать спортклуб — прекрасная идея. Но знаете ли вы правила этикета? Прежде всего, не стоит фотографировать в спортзале или бассейне людей, даже если они не будут главными героями ваших фото, а вы лишь тренируетесь на их фоне. Во-первых, многим людям это не нравится, во-вторых, это мешает.

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Не стоит участвовать в мероприятиях-онлайн, не сходя с беговой дорожки. Это моветон во всех смыслах.

Не разговаривайте в зале громко по телефону.

Не стоит занимать впрок популярный тренажер, положив на него свои вещи, пока вы занимаетесь на другом.

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Не оставляйте пустую бутылку от воды в зале.

Что касается бассейна, соблюдайте правила гигиены. Мойтесь в душе до его посещения и после. Если в бассейне нет по какой-то причине дорожек, плывите по условной дорожке.

Избегайте, плывя, разбрызгивать вокруг себя воду. Это неприятно окружающим. Не прыгайте с бортика, обдавая всех водой.

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Знание этикета поможет вам избежать неловких ситуаций и чувствовать себя комфортно.

Напомним о ярком и стильном трендовом цвете фитнес-моды.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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