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Шоу-бизнес

Почти год без покупателя: роскошный супружеский дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека теперь на 8,1 миллиона долларов дешевле

21:29 23 мая 2025
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, фото Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек никак не могут продать дом, в котором они жили, когда были женаты. За год цена особняка в Беверли-Хиллс снизилась на 8,1 миллиона долларов, согласно объявлению на Zillow. Звездная пара воссоединилась и заключила брак в июле 2022 года. Через год после свадьбы они приобрели дом в районе Крествью-Манор за 60,85 миллиона долларов. В июле 2024-го пара выставила недвижимость на продажу за 68 миллионов долларов. Поскольку покупателей не было, цена упала до 59,95 миллиона долларов, пишет издание Yahoo.

Особняк, построенный в 2000 году, имеет 12 спален и 24 полноценных ванных комнат. Он оборудован всеми удобствами, которые вы ожидаете от такого огромного дома, включая лифт, крытую площадку для пикбола и баскетбола, боксерский ринг и салон красоты с местом для мытья волос. Внешний вид не менее поражает: подъездная дорога, обсаженная кустами, гараж на 12 мест и достаточно места для дополнительных 80 припаркованных автомобилей. Если 12 спален недостаточно, рядом есть гостевой дом. Из огромного бассейна и спа-центра открывается потрясающий вид на каньон. Так что пока вы плаваете или наслаждаетесь вкусностями в обеденной зоне на открытом воздухе, можно любоваться удивительным пейзажем.

Оказывается, это имение не в первый раз испытывает трудности с продажей. Согласно публичным записям, недвижимость была продана в 2016 году за 22 миллиона долларов. В 2018-м после значительного обновления здание получило блестящую новую цену: 135 миллионов долларов. В течение следующих пяти лет объект несколько раз удаляли с продаж и выставляли на продажу с новой ценой. Именно тогда Джей Ло и Бен Аффлек приобрели его за 60,85 миллиона долларов в мае 2023 года — более чем на 50% меньше, чем первоначально было выставлено на продажу.

Сообщалось, что именно Бен настаивал на скорейшей продаже этого имения, поскольку никогда не был здесь счастлив. А вот Дженнифер и после развода с удовольствием там жила.

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Сейчас Лопес и Аффлек уже имеют новые дома в районе Лос-Анджелеса.

Фото Getty Images

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