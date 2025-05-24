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Не пропустил «скорую» — остался без водительских прав на 10 лет: в Украине хотят ужесточить наказание за непропуск авто спецслужб
Нарушения правил дорожного движения в Украине последнее время стали наказываться все жестче. Более того, в законодательстве все чаще стали прописывать более суровое наказание за их нарушение.
В Верховной Раде Украины находится законопроект № 11111, которым предлагается в 7,5 раз увеличить штраф за не пропуск авто специальных служб, а также лишать водительских прав на срок до 10 лет. По мнению авторов документа, это позволит усилить безопасность на дорогах.
Так, отказ предоставить предпочтение в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, движущиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами предлагается наказывать штрафом от 1700 до 2550 гривен (сейчас 680 гривен) и лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года
Такое же наказание предусматривается за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в частности транспортным средствам, задействованным для перевозки групп детей, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосы для маршрутных транспортных средств, а также нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.
В случае же если данные нарушения повлекли или могли повлечь создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, тогда штраф растет до 5100 гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в парламенте все чаще появляются законопроекты, которые предлагают ужесточать наказания за нарушение ПДД, особенно если они совершаются дважды в течение года.54
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