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Общество и люди

Не пропустил «скорую» — остался без водительских прав на 10 лет: в Украине хотят ужесточить наказание за непропуск авто спецслужб

11:13 24 мая 2025
"Скорая" на улицах Киева. Фото РБК-Украина/Виталий Носач

Нарушения правил дорожного движения в Украине последнее время стали наказываться все жестче. Более того, в законодательстве все чаще стали прописывать более суровое наказание за их нарушение.

В Верховной Раде Украины находится законопроект № 11111, которым предлагается в 7,5 раз увеличить штраф за не пропуск авто специальных служб, а также лишать водительских прав на срок до 10 лет. По мнению авторов документа, это позволит усилить безопасность на дорогах.

Так, отказ предоставить предпочтение в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, движущиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами предлагается наказывать штрафом от 1700 до 2550 гривен (сейчас 680 гривен) и лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года

Такое же наказание предусматривается за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в частности транспортным средствам, задействованным для перевозки групп детей, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосы для маршрутных транспортных средств, а также нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

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В случае же если данные нарушения повлекли или могли повлечь создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, тогда штраф растет до 5100 гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в парламенте все чаще появляются законопроекты, которые предлагают ужесточать наказания за нарушение ПДД, особенно если они совершаются дважды в течение года.

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