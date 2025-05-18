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Пользовался авторитетом среди побратимов: больше года родные ждали защитника с Виннитчины, который погиб под Бахмутом
Виннитчина не дождалась еще одного своего защитника. В Теплицкую общину пришло уведомление о том, что воин Роман Загребельный, считавшийся пропавшим без вести, погиб. Он служил в должности гранатометчика в составе 130 отдельного батальона 241 ОБр Сил ТрО Вооруженных Сил Украины, сообщают в поселковом совете.
«Боец учился в Уманском сельскохозяйственном университете. В мирной жизни работал строителем. Увлекался рыбалкой. В армию его мобилизовали 20 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.
Роман пользовался авторитетом среди побратимов, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, добросовестно выполнял военные приказы и являлся образцом для защитников Родины.
«С 13 февраля 2024 года Роман не выходил на связь и считался пропавшим без вести в районе населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Тогда за этот населенный пункт шли тяжелые бои. На днях следователями правоохранительных органов идентифицировано тело павшего Романа Загребельного и официально признано его погибшим 13 февраля 2024 года. Именно в селе Ивановское солдат Роман Загребельный принял свое последний бой.
Он мужественно исполнил свой воинский долг. Его жизнь стала еще одним мучительным напоминанием о цене каждого утра…" — говорят земляки героя.
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