- 23.05 22:26 Новый этикет в спортклубе: некоторые моменты вы точно захотите обсудить с друзьями
- 23.05 22:00 Очень вкусный салат: такого вы еще не пробовали
- 23.05 21:29 Почти год без покупателя: роскошный супружеский дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека теперь на 8,1 миллиона долларов дешевле
- 23.05 21:00 Накипь в чайнике растворится без трения: эти простые способы вас приятно удивят
- 23.05 20:34 На его счету десятки блестяще выполненных боевых задач: на Донетчине погиб боец из Одесской области
- 23.05 20:21 Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан
- 23.05 20:08 Перец по-балкански: отличная закуска для праздничного стола
- 23.05 19:58 Продать квартиру «по дешевке» не получится: какие налоги и сборы придется заплатить государству
- 23.05 19:54 Девам — «Колесо Фортуны», Козерогам — «Маг», а Рыбам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 24 мая
- 23.05 19:52 Умер чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Лобановского
- 23.05 19:44 ВПК рф похвастался новым автоматом: что о нем известно
- 23.05 19:22 Секса не было: победительница «Холостяка» отреагировала на признание «Терена»
Никакой ностальгии: Константин Меладзе вышел на связь с поклонниками
В отличие от Веры Брежневой, которая довольно часто комментирует отношения с бывшим мужем, сам Константин Меладзе редко дает интервью и практически исчез из публичного пространства.
Что на самом деле происходило с продюсером все это время, удавалось узнать только понаслышке. Но даже слухов было не так много.
Но несколько часов назад композитор обратился к поклонникам с заявлением.
Меладзе представил публике последнюю песню «ВИА Гра», тем самым поставив точку в истории популярной группы. Он поблагодарил всех, кто был причастен к проекту на протяжении многих лет. Кстати, осенью этого года будет ровно 25 лет со дня основания группы.
«Это было отличное время, по которому, однако, у меня нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — песни, полные любви, веры и надежды. Надеюсь, их будут слушать еще много лет» , — написал Меладзе в соцсети.
Под свежим постом уже отметились экс-солистки «ВИА Гра» — Вера Брежнева, Эрика Герцег, Ольга Меганская, Меседа Багаудинова, Ульяна Синецкая и Софья Тарасова (та самая, которую долгое время считали виновницей развода Меладзе и Брежневой).
Как известно, Меладзе вообще очень редко о чем-либо публично заявляет. Также ничего не известно о его отношении к войне россии против Украины. Недавно известный продюсер высказался, почему молчит композитор и как это влияет на его творчество.220
Читайте нас в Facebook