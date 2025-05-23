Никакой ностальгии: Константин Меладзе вышел на связь с поклонниками

В отличие от Веры Брежневой, которая довольно часто комментирует отношения с бывшим мужем, сам Константин Меладзе редко дает интервью и практически исчез из публичного пространства.



Что на самом деле происходило с продюсером все это время, удавалось узнать только понаслышке. Но даже слухов было не так много.

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Но несколько часов назад композитор обратился к поклонникам с заявлением.



Меладзе представил публике последнюю песню «ВИА Гра», тем самым поставив точку в истории популярной группы. Он поблагодарил всех, кто был причастен к проекту на протяжении многих лет. Кстати, осенью этого года будет ровно 25 лет со дня основания группы.

«Это было отличное время, по которому, однако, у меня нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — песни, полные любви, веры и надежды. Надеюсь, их будут слушать еще много лет» , — написал Меладзе в соцсети.

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Под свежим постом уже отметились экс-солистки «ВИА Гра» — Вера Брежнева, Эрика Герцег, Ольга Меганская, Меседа Багаудинова, Ульяна Синецкая и Софья Тарасова (та самая, которую долгое время считали виновницей развода Меладзе и Брежневой).

Как известно, Меладзе вообще очень редко о чем-либо публично заявляет. Также ничего не известно о его отношении к войне россии против Украины. Недавно известный продюсер высказался, почему молчит композитор и как это влияет на его творчество.

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