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«Сильнее вместе»: дети из футбольной секции при поддержке Favbet Foundation приняли участие в фестивале ко Дню Европы
В Деснянском районе Киева состоялся футбольный фестиваль — физкультурно-оздоровительное мероприятие, приуроченное ко Дню Европы. Праздник спорта стал площадкой для единства, развития и популяризации европейских ценностей среди молодежи.
На поле вышли юные воспитанники ФК «Выгуровщина», которые тренируются при поддержке Favbet Foundation, а также игроки ФК «Троещина», КДЮСШ-14, ДЮФК «Титан», ФК «Столица» и КДЮСШ «Ника».
Футбольные матчи проходили в дружеской атмосфере: без турнирного давления, без финальных таблиц, но с максимальной самоотдачей, поддержкой с трибун и искренними эмоциями. Участники продемонстрировали не только спортивные навыки, но и высокий уровень командной игры и взаимного уважения.
«Спорт не только способствует физическому развитию, но и помогает детям адаптироваться к новым условиям и справляться со стрессом. Даже в это время наши дети должны иметь возможность с уверенностью смотреть в будущее», — отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.
После матчей участников ждала динамичная конкурсная программа, которая подарила еще больше эмоций и командного драйва. В соревновании по жонглированию мячом участвовали как юные игроки, так и их тренеры. Викторина «Футбольная Европа» проверила знания участников о ведущих европейских клубах, игроках и турнирах. А в ярком финале прошёл Crossbar Challenge, где игроки старались попасть в перекладину ворот.
«Спорт оказывает реальное влияние на развитие детей и подростков, и такие фестивали — важные события для формирования здорового, активного поколения. Для Favbet Foundation поддержка детско-юношеского футбола является частью нашей постоянной работы. Мы стремимся быть надежным партнером для детей, которые тренируются, мечтают и развиваются», — отметили в Favbet Foundation.
Ранее сообщалось, что Favbet Foundation поддержал молодежь на «Олимпийских надеждах» — в Киеве состоялись соревнования по боксу и дзюдо.16
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