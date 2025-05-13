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Favbet Foundation поддержал молодежь на «Олимпийских надеждах»: в Киеве состоялись соревнования по боксу и дзюдо
3 мая на базе КДЮСШ № 14 в Киеве состоялись сразу два мероприятия — Открытый чемпионат по дзюдо и Фестиваль бокса «Олимпийские надежды». В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов, а инициативу поддержал благотворительный фонд Favbet Foundation, выступивший партнёром боксерского турнира и предоставивший награды для участников.
Турниры прошли под девизом: «Победа — это ещё не всё. Всё — это постоянное стремление побеждать», объединив воспитанников спортивных клубов столицы и Боярки. За звание лучших боролись 112 дзюдоистов и 102 боксёра из клубов «Гонг», «Козак», «Торос», «Ника», «SpartaBox» и «Боец».
Мероприятие посетили представители местной власти и спортивного сообщества, в частности глава Деснянской РГА Ирина Алексеенко, депутат Киевсовета Юрий Зубко, начальник Управления молодежи и спорта района Кирилл Бойко, директор КДЮСШ № 14 Людмила Новохатько и проектный менеджер Favbet Foundation Ольга Король.
Участники были награждены медалями, дипломами и специальными призами в номинациях «Лучший бросок», «Лучший бой», «Лучшая техника» и «За волю к победе». Эти соревнования стали важной ступенью для многих юных спортсменов и подтверждением того, что упорство и поддержка взрослых формируют крепкое спортивное будущее.
Поддержка бокса в рамках фестиваля — часть более широкой инициативы «Сильнее вместе», реализуемой Favbet Foundation в рамках благотворительной программы Favbet Kids. Проект включает бесплатные спортивные секции для детей ВПО и военных — в том числе по футболу, баскетболу, борьбе, боксу и боевому самбо.
«Сегодня крайне важно инвестировать в физическое развитие молодёжи, создавать для неё безопасную, мотивирующую среду. Именно спорт учит выдержке, взаимному уважению и целеустремлённости — качествам, формирующим сильное поколение украинцев», — отметили в Favbet Foundation.
Favbet Foundation системно поддерживает молодёжные, образовательные и спортивные инициативы в Украине. Во взаимодействии с громадами, тренерскими коллективами и местной властью фонд способствует созданию инфраструктуры и возможностей для развития детей, которые строят страну будущего.10
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