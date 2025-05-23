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Российские террористы ударили баллистикой по порту в Одессе: есть погибший, много раненых
В пятницу, 23 мая, россияне снова нанесли удар по украинской инфраструктуре — запустили две баллистические ракеты по гражданскому порту в Одессе. В результате атаки погиб один работник, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
«Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Одесскому порту», — сообщил Кулеба.
По его данным, в результате удара погиб один человек — работник порта. Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.
«Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь» , — пояснил министр.
В результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.
«Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира» , — подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что всего за время от полномасштабного вторжения россия повредила и уничтожила около 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов, а также в результате российской агрессии пострадали 106 гражданских лиц.
Информацию также подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Прошу жителей и гостей Одесщины реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении — оперативно направляться в укрытие! «- добавил он.
Заметим, что только в это утро российские захватчики атаковали дронами Одесскую область.
Ночью и утром 23 мая российские оккупанты выпустили дроны по Украине сразу с нескольких направлений. Силы ПВО в течение целой ночи отражали вражескую атаку. Следует отметить, что российские беспилотники ночью долетели до западных областей Украины. В частности, вражеские дроны ударили по железной дороге в Черновицкой области. Также россияне атаковали и Ивано-Франковскую область, а в Коломыйском районе повреждены здания и автомобили.
Как сообщали «ФАКТЫ», враг постоянно терроризирует Одессу Во время атаки россии в начале мая один из дронов террористов попал в 16-этажный дом. Были частично разрушены верхние этажи дома. Погибли люди. Также повреждения получили ряд других многоквартирных и частных жилых домов, учебное заведение, супермаркет, автомобили.140
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