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Происшествия

Ночная атака террористов: в Одессе вражеский дрон влетел в 16-этажку, погибли люди

12:28 1 мая 2025
Дом после атаки. Фото прокуратуры

Во время атаки россии в ночь на 1 мая один из дронов террористов попал в 16-этажное здание, которое находится на 7 станции Люстдорфской дороги. Были частично разрушены верхние этажи дома.

Также повреждения получили ряд других многоквартирных и частных жилых домов, учебное заведение, супермаркет, автомобили.

Фиксация повреждений жилья. Фото прокуратуры

Избитые автомобили. Фото прокуратуры

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Кроме того, под удар вражеских дронов попал дом по улице Михайловской в Одессе. Трехэтажный дом серьезно поврежден. Местные СМИ пишут, что третий этаж практически выгорел. Там погибла пожилая пара и их пес.

Третий этаж практически выгорел. Фото прокуратуры

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Россияне также атаковали железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. Один из участков был поврежден. Пассажирские поезда, однако, курсируют по графику.

В свою очередь, в Воздушных силах сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 170 ударных дронов и безподотников-имитаторов. Также рф атаковала Украину 5 баллистическими ракетами «Искандер-М» из Крыма. Силам ПВО удалось уничтожить 74 дрона. Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).

Также напомним, что кроме Одессы под атакой вражеских дронов также была Сумская область. Известно о попадании в объект промышленности. В Харькове российский дрон попал в АЗС, в результате чего возник пожар.

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