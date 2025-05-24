Женщина напала с ножом на пассажиров на железнодорожном вокзале в Гамбурге: много раненых

В Германии, где ранее проситель статуса беженца из Афганистана устроил теракт, врезавшись в поситителей рождественской ярмарки на машине, произошло еще одно ЧП — на главном вокзале Гамбурга женщина нападала с ножом на людей.

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Как сообщает «Немецкая волна», накануне вечером были ранены 18 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Подозреваемая — 39-летняя гражданка Германии. Ее задержали на месте преступления, женщина не оказывала сопротивления правоохранителям. О мотивах ее поступка не сообщается, однако отмечается, что политической составляющей в нападении нет. Специалисты проверяют психическое состояние задержанной.

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На это ЧП отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц, высказавший слова поддержки в разговоре с мэром Гамбурга Петером Ченчером и предложивший администрации города поддержку федерального правительства. Бывший мэр Гамбурга и экс-канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что эта новость «глубоко потрясла всех нас».

Напомним, что на днях в США возле Еврейского музея в Вашингтоне были убиты двое сотрудников посольства Израиля — на дипломатов напал мужчина, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины.

Иллюстративное фото с Pixabay

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