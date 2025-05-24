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Для трех категорий украинцев могут изменить условия предоставления субсидий: что предлагают и кого касается
В Украине, где переоформляют субсидии на оплату услуг ЖКХ на неотапливаемый сезон, хотят упростить оформление госпомощи нескольким категориям граждан.
Как пишет «На пенсии», на сайте профсоюзов размещен для обсуждения проект, разработанный Камином, которым предлагают сократить количество требований для получения пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг трем категориям домохозяйств:
- детским домам семейного типа;
- приемным семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки;
- многодетным семьям, в которых проживает по меньшей мере трое детей, один из которых находится под опекой или попечительством.
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Таким домохозяйствам, в частности, предлагают предоставлять субсидию даже в случае покупки ими жилья, транспортного средства или земельного участка, наличия у ребенка-сироты недвижимого имущества, а также наличия у ребенка депозита, превышающего 100 тысяч гривен. Также в планах — повышение размера просроченной задолженности за коммуналку, при которой субсидию не назначают, до размера минимальной заработной платы по состоянию на начало года.
Напомним, что этим летом завершат эксперимент с упрощенным оформлением субсидий, а в феврале в следующего — по упрощенному представлению заявки на льготы.
Фото Pixabay138
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