Для трех категорий украинцев могут изменить условия предоставления субсидий: что предлагают и кого касается

В Украине, где переоформляют субсидии на оплату услуг ЖКХ на неотапливаемый сезон, хотят упростить оформление госпомощи нескольким категориям граждан.

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Как пишет «На пенсии», на сайте профсоюзов размещен для обсуждения проект, разработанный Камином, которым предлагают сократить количество требований для получения пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг трем категориям домохозяйств:

детским домам семейного типа;

приемным семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки;

многодетным семьям, в которых проживает по меньшей мере трое детей, один из которых находится под опекой или попечительством.

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Таким домохозяйствам, в частности, предлагают предоставлять субсидию даже в случае покупки ими жилья, транспортного средства или земельного участка, наличия у ребенка-сироты недвижимого имущества, а также наличия у ребенка депозита, превышающего 100 тысяч гривен. Также в планах — повышение размера просроченной задолженности за коммуналку, при которой субсидию не назначают, до размера минимальной заработной платы по состоянию на начало года.

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Напомним, что этим летом завершат эксперимент с упрощенным оформлением субсидий, а в феврале в следующего — по упрощенному представлению заявки на льготы.

Фото Pixabay

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