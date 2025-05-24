Торговые войны: США и КНР приближаются к компромиссу

После агрессивной тарифной войны США и Китай начали активизировать контакты, но риск новой конфронтации все еще сохраняется.

Как сообщает Госдепартамент США, состоялся разговор между заместителями руководителей внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов Америки Кристофером Ландау и Китайской Народной Республики Ма Чжаосюем.

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По словам спикера Госдепартамента Теми Брюс, в ходе разговора обе стороны признали важность двусторонних отношений для обеих стран и мира и согласились с важностью сохранения открытых каналов связи, передает Bloomberg.

Агентство указывает, что диалог состоялся на фоне активизации и стабилизации дипломатических контактов.

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Ранее Ма Чжаосюй провел встречу с новым послом США в Китае Дэвидом Пердью, во время которой он заявил, что Пекин надеется на сотрудничество обеих стран в развитии отношений.

Кроме того, в Пекине вице-премьер-министр Государственного Совета КНР Хе Лифэн встретился с генеральным директором JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном, а глава МИД КНР Ван И провел отдельную встречу.

Как пишет Bloomberg, между странами до сих пор существуют конфликтные вопросы, в частности по микросхемам, используемым в технологиях искусственного интеллекта. Так, 21 мая Министерство коммерции Китая пригрозило судебными исками против любого, кто будет выполнять американские ограничения по микросхемам компании Huawei Technologies Co.

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Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп ввел, а затем отсрочил на месяц рост пошлин на импорт из ряда стран — торговых партнеров. В частности, речь шла о 25% пошлины на товары из Мексики и Канады и рост пошлины на товары из Китая.

Через месяц после решения об отсрочке введения пошлин Дональд Трамп все же ввел в действие свои указы, причем, кроме 25% пошлины для Мексики и Канады, была удвоена импортная пошлина для товаров из Китая — до 20%, о чем сообщает издание Bloomberg. По данным сайта, под новые пошлины подпадут товары стоимостью около 1,5 трлн долларов, а само повышение пошлин стало крупнейшим с 1930-х годов.

В ответ Китай заявил о вступлении в силу с 10 марта пошлин в 10−15% для аграрной продукции из США — кукурузы, пшеницы, хлопка, мяса птицы, свинины, говядины и прочего.

Тогда торговая война между Вашингтоном и Пекином негативно сказалась на мировых фондовых рынках. Так, по данным СМИ, в Европе индекс, включающий акции крупнейших компаний, Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, а немецкий индекс Dax, который является важным для экспортеров, снизился на 1,5%. Гонконгский индекс Hang Seng и основной китайский индекс CSI 300 упали на 2% и 0,8% соответственно. Японский экспортно ориентированный Nikkei 225 снизился на 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 отступил на 0,6%.

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Впоследствии Вашингтон и Пекин заключили мировую: 12 мая правительства стран договорились о перемирии на 90 дней. В частности, США временно снизили пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Китай сократил пошлины на американский импорт со 125% до 10%.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, почему ошибочна попытка США оторвать россию от Китая.

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