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Киевляне, пострадавшие в результате вражеских ударов, могут получить материальную помощь: в военной администрации сделали важное заявление
Киевлянам, пострадавшим во время ночной атаки россиян на столицу баллистическими ракетами и «Шахедами», объяснили, на какую помощь они могут рассчитывать.
В КГВА в первую очередь упомянули о программе «Забота. Навстречу киевлянам». Для того чтобы получить материальную помощь от города в размере 10 000 грн, необходимо обратиться в управления социальной и ветеранской политики райгосадминистрации по месту жительства, предоставив паспорт и ИНН владельца; документ о праве собственности; акт обследования (выдает управляющая компания в течение нескольких дней после обследования квартиры); справкус банковскими реквизитами.
Во-вторых, можно обратиться к любому депутату Киевсовета в вашем районе, ориентировочная сумма выплаты — 10 000 грн. Перечень депутатов и контакты приемных по ссылке (https://kmr.gov.ua/ru/public-reception).
В-третьих, это программа «єВідновлення» через приложение «Дія». Владельцы поврежденного жилья должны сообщить об этом через приложение. Если ваше имущество еще не внесено в Государственный реестр прав, а приложение не принимает уведомления — необходимо обратиться в ЦНАП или к нотариусу, чтобы внести данные в реестр.
«Если жилье будет признано непригодным для проживания, предусмотрена единовременная помощь в размере 40 000 грн для аренды временного жилья, а также ежемесячная помощь в размере 20 000 грн до момента восстановления вашего дома, но не дольше одного года», — отмечают в столичной военной администации.
Во время ночной атаки наибольшие повреждения получили жилые дома в Соломенском и Оболонском районах Киева — там развернуты гуманитарные штабы. Граждане могут получить поддержку, консультации и разъяснения по поводу дальнейших действий и оформления помощи по адресам:
- Оболонский район: лицей № 20 (просп. Оболонский, 32-Б);
- Соломенский район: лицей № 161 (ул. Виталия Скакуна, 14).
В столичной полиции уточнили, что ночью пострадали 15 горожан и что БпЛА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.
В Соломенском районе обломки БпЛА попали в квартиру на пятом этаже, произошло возгорание. Пострадали семь человек, от 35 до 63 лет. У них разные травмы.
В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина в возрасте 40 и 41 года, к которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок.
В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-этажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших.
Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.
Напомним, что в районе Киева было сбито шесть баллистических ракет. Всего в ночь на 24 мая россияне применили 14 «Искандеров», в том числе девять — по столице.
Фото полиции87
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