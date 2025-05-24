Киевляне, пострадавшие в результате вражеских ударов, могут получить материальную помощь: в военной администрации сделали важное заявление

Киевлянам, пострадавшим во время ночной атаки россиян на столицу баллистическими ракетами и «Шахедами», объяснили, на какую помощь они могут рассчитывать.

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В КГВА в первую очередь упомянули о программе «Забота. Навстречу киевлянам». Для того чтобы получить материальную помощь от города в размере 10 000 грн, необходимо обратиться в управления социальной и ветеранской политики райгосадминистрации по месту жительства, предоставив паспорт и ИНН владельца; документ о праве собственности; акт обследования (выдает управляющая компания в течение нескольких дней после обследования квартиры); справкус банковскими реквизитами.

Во-вторых, можно обратиться к любому депутату Киевсовета в вашем районе, ориентировочная сумма выплаты — 10 000 грн. Перечень депутатов и контакты приемных по ссылке (https://kmr.gov.ua/ru/public-reception).

В-третьих, это программа «єВідновлення» через приложение «Дія». Владельцы поврежденного жилья должны сообщить об этом через приложение. Если ваше имущество еще не внесено в Государственный реестр прав, а приложение не принимает уведомления — необходимо обратиться в ЦНАП или к нотариусу, чтобы внести данные в реестр.

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«Если жилье будет признано непригодным для проживания, предусмотрена единовременная помощь в размере 40 000 грн для аренды временного жилья, а также ежемесячная помощь в размере 20 000 грн до момента восстановления вашего дома, но не дольше одного года», — отмечают в столичной военной администации.

Во время ночной атаки наибольшие повреждения получили жилые дома в Соломенском и Оболонском районах Киева — там развернуты гуманитарные штабы. Граждане могут получить поддержку, консультации и разъяснения по поводу дальнейших действий и оформления помощи по адресам:

Оболонский район: лицей № 20 (просп. Оболонский, 32-Б);

Соломенский район: лицей № 161 (ул. Виталия Скакуна, 14).

В столичной полиции уточнили, что ночью пострадали 15 горожан и что БпЛА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.



В Соломенском районе обломки БпЛА попали в квартиру на пятом этаже, произошло возгорание. Пострадали семь человек, от 35 до 63 лет. У них разные травмы.



В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина в возрасте 40 и 41 года, к которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок.



В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-этажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших.



Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

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Напомним, что в районе Киева было сбито шесть баллистических ракет. Всего в ночь на 24 мая россияне применили 14 «Искандеров», в том числе девять — по столице.

Фото полиции

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