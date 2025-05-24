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В «улове» — шесть «Искандеров» и 245 дронов: как ПВО отражала ночную атаку врага
В ночь на 24 мая российские захватчики во время атаки с воздуха ударили по Украине 14-ю баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также применили 250 ударных БпЛА. Основное направление удара — столица.
По данным ВС ВСУ, баллистические ракеты запускались из районов Таганрог, Ейск, Брянск (рф) и из оккупированного россиянами Крыма.
Воздушные цели врага летели не только на столицу, но и на Днепропетровщину, Харьковщину, Донетчину, Одесщину и Запорожскую область.
«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 8.30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны: 128 — сбиты огневыми средствами поражения, 117 — локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне враг ударил баллистикой по одесскому порту — есть жертвы и пострадавшие.
Иллюстративное фото со страницы Воздушное командование «Запад» ПС ВСУ130
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