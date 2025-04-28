Охота на уклонистов: в Украине устроят внезапные проверки вузов

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, проведут проверки учебных заведений на предмет соблюдения законодательства в условиях военного положения. Об этом сообщили в Государственной службе качества образования.

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«Государственная служба качества образования совместно с военными и правоохранительными органами начинает внеплановые проверки в более чем 100 учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования. Изучаются вопросы вступительной кампании и организации образовательного процесса с целью устранения нарушений норм законодательства в условиях правового режима военного положения. Напомним, в предыдущие годы выявлены внесение недостоверных сведений мужчин призывного возраста — в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), а также нарушения в формировании контингента соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования и осуществления научной работы аспирантов», — говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, уже было отчислено три тысячи аспирантов, в июне ожидается новая волна отчислений после проверок, информирует Новости.LIVE.

Так, речь идет об аспирантах 2023 года поступления, которые были отчислены из-за невыполнения индивидуальных учебных планов.

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«Здесь речь не идет об охоте на ведьм, будто мы хотим отчислять студентов. Если аспирант осуществляет свою научную работу, если он пишет статьи, проводит исследования, диссертацию, заканчивает образовательную часть, способен сдать все экзамены и так далее — пожалуйста. Цель — выделить тех, которые используют аспирантуру не по назначению и не выполняют те требования, которые мы должны были выполнять», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», Кабмин хочет лишать отсрочки от мобилизации студентов в возрасте от 25 лет.

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