Опера «Наталка Полтавка» композитора Николая Лысенко по одноименной пьесе Ивана Котляревского — одна из самых популярных на украинской сцене. Главная героиня — девушка Наталка — наделена лучшими чертами: красотой души, умом, честностью, скромностью, трудолюбием… Ее сердце разрывается от любви к Петру, который находится далеко от родного дома и неизвестно, когда вернется. Она не хочет идти замуж за нелюбимого, однако вынуждена согласиться на помолвку. Драма разворачивается динамично, и зритель сопереживает девушке… Опера приобрела популярность еще при жизни Николая Лысенко. В «Наталке Полтавке» играли легендарные Мария Заньковецкая, Иван Садовский, Афанасий Саксаганский, Наталья Ужвий… И сегодня это произведение есть в репертуаре Национальной оперы Украины. Опера «Наталка Полтавка» — один из любимых спектаклей киевлян и гостей столицы Украины. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах художников-фарфористов, вдохновленных известной оперой.

«Каждый персонаж в фарфоровой группе носит четко выраженный характер»

— Скульптурная сюита коростенской художницы Валентины Трегубовой «Наталка Полтавка» поражает колоритом, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Созданная в 1966 году, она является ярким образцом украинского декоративного фарфора. Центральная фигура скульптурной сюиты — девушка из Полтавской области, которую называют Наталка Полтавка. Эта фарфоровая скульптура является одной из самых колоритных интерпретаций образа Наталки Полтавки в украинском декоративно-прикладном искусстве. Высокая и стройная, она предстает в традиционных украинских одеждах, сочетающих яркие цвета и национальные орнаменты. Роскошная вышиванка расписана в жизнеутверждающих красных и оранжевых оттенках. В образе девушки воплощена непобедимая сила характера, способность преодолевать трудности, оставаясь верной своим убеждениям и любви.

ВІДЕО ДНЯ

В. Трегубово. "Наталка Полтавка" и "Возный" Коростенский фарфоровый завод. 1966

— Не менее колоритны «Возный» и «Выборный» в интерпретации знаменитой фарфористки.

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— Каждый персонаж имеет четко выраженный характер, воспринимаемый зрителями через эмоциональные жесты и выражение лица.

В. Трегубово. "Выборный". Коростенский фарфоровый завод. 1966

«Фарфоровая сюита Валентины Трегубовой „Наталка Полтавка“ — мечта многих коллекционеров»

— Очень интересная работа!

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— Она продавалась в валютных магазинах и шла на экспорт как один из самых колоритных украинских сувениров. Такие работы дарились высоким гостям, которые приезжали из-за границы, эти произведения везли как подарки в разные страны. Сюита «Наталка Полтавка» появилась на вторичном рынке в 2000-е годы. Я приобрела ее именно там. И сегодня эта сюита — мечта многих коллекционеров.

А вот декоративное блюдо Бориса Горбалюка «Наталка Полтавка» создано в 1960 году. На нем изображены ключевые персонажи пьесы Ивана Котляревского. В центре — Петро, молодой парень с усами, и Наталка, с нежным и мягким выражением, подчеркивающим ее женственность и чистоту души. Здесь видим и Выборного, и Возного…

Б. Горбалюк. Декоративное блюдо "Наталка Полтавка". Львовская керамико-скульптурная фабрика. 1960-е

— Интересно рассматривать каждое произведение в деталях. У каждого автора свое видение, своя интерпретация…

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— Серию декоративных тарелок по мотивам оперы «Наталка Полтавка» создал художник Михаил Денисенко на Васильковском майоликовом заводе в 1971 году. К сожалению, есть только черно-белое фото. Этот набор декоративных тарелок — отличный пример воплощения образов украинской пьесы через традиционную майоликовую технику. На каждой тарелке изображен персонаж из пьесы «Наталка Полтавка». В центре — сам автор Иван Котляревский. Детали одежды персонажей действующих лиц произведения, их позы и выражения лиц четко отражают основные черты этих персонажей. Растительный орнамент в декоре каждой тарелки рассказывает о великолепной украинской природе. Этот набор является не только художественным произведением, но и культурным артефактом, несущим идеи и традиции национального культурного наследия.

М. Денисенко. Набор декоративных блюд "Наталка Полтавка". Васильковский майоликовый завод. 1971.

«Важное место в пьесе Ивана Котляревского „Наталка Полтавка“ занимает песня»

— Были ли созданы на данную тему декоративные фарфоровые вазы?

— Да. Важное место занимает в пьесе «Наталка Полтавка» песня. Она сопровождает появление на сцене почти каждого персонажа. Ваза «Ой під вишнею, під черешнею», созданная Николаем и Валентиной Трегубовыми на Коростенском фарфоровом заводе в 1969 году, очаровывает красотой. Основой для создания композиции стала песня «Ой під вишнею, під черешнею».

«Ой під вишнею,

Під черешнею

Стояв старий з молодою,

Як із ягодою.

І просилася,

І молилася:

- Пусти мене, старий діду,

На вулицю погулять!

— Ой і сам не піду,

І тебе не пущу…

Куплю тобі хатку,

Іще сіножатку,

І ставок, і млинок,

І вишневенький садок!

— Ой не хочу хатки,

І ні сіножатки,

Ні ставка, ні млинка,

Ні вишневого садка!

Ой ти, старий дідуга,

Ізогнувся, як дуга,

А я молоденька,

Гуляти раденька!"

— Эта песня есть в репертуаре многих украинских исполнителей… Она известна каждому, пожалуй, с детства.

— Да, действительно. Яркая цветовая гамма в декорировании вазы передает динамику развития сюжета. Девушка в песне сравнивается с ягодой. И в декоре вазы мы видим много ягод. Кстати, вишня и черешня являются символами жизнерадостности, молодости, любви и счастья. Песня словно оживает в фарфоре. Этими вазами можно любоваться до бесконечности. Как тонко переданы характеры действующих лиц оперы! На оборотной стороне вазы видим молодого скрипача, виртуозно играющего на скрипке. И в этом сюжете столько оттенков эмоций… И у каждого зрителя, конечно, они свои, личные. Искусство фарфора и опера — невероятный завораживающий тандем.

М. и В. Трегубово. Ваза "Ой под вишней, под черешней". Коростенский ФЗ. 1969 год

Ранее Людмила Карпинская-Романюк рассказала о раритетных статуэтках фарфориста Владислава Щербины, вдохновленных оперой «Запорожец за Дунаем», а также о фарфоровых композициях на тему песни «Несе Галя воду».

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заглавии В. Трегубова. Скульптурная сюита «Наталка Полтавка». Выборный, Наталка Полтавка и Возный. Коростенский фарфоровый завод. 1966

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