Одним из критериев успеха театрального представления являются аплодисменты зрителей. Мировой рекорд по самым продолжительным аплодисментам был установлен в Венской опере в 1991 году. Зрители вдохновенно аплодировали всемирно известному испанскому тенору Пласидо Доминго, который пел в опере Верди «Отелло». Аплодисменты длились восемьдесят минут, а это почти полтора часа. Этот факт был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Кажется, в Украине замеры продолжительности аплодисментов в театрах не проводились. Однако точно известно, что опера «Запорожец за Дунаем» уже много лет является одной из популярнейших отечественных постановок. И сегодня она с успехом идет на сцене Национальной оперы Украины. Украинские фарфористы создали немало работ по мотивам оперы «Запорожец за Дунаем». Это и штофы, и вазы, и статуэтки. Сегодня речь пойдет именно о декоративной скульптуре. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о статуэтках, вдохновленных известным произведением Семена Гулака-Артемовского.

«Скульптурные композиции Владислава Щербины созданы так, чтобы сделать зрителя непосредственным участником истории, которая перед ним предстает»

— Статуэтки известного скульптора Владислава Щербины, созданные по мотивам первой украинской оперы, есть и в моей коллекции, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. — Все началось с подарка. Потом возникло желание иметь все его работы, созданные по мотивам известного произведения. Владислав Щербина неоднократно возвращался к этой опере. Поэтому в его творчестве есть несколько вариантов статуэтки «Одарка и Карась». Героев оперы, созданных Владиславом Щербиной, сначала расписала художница Анна Калуга. Позже роспись выполнила Ирина Пецух, которая с 1991-го по 2001 год занимала должность главного художника Киевского экспериментального керамико-художественного завода.

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— Какая колоритная, яркая одежда на героях оперы!

— Каждую роспись интересно рассматривать в деталях. Чернобровая Одарка одета в вышиванку. Красный цвет в узоре — цвет любви и страсти. Поверх сорочки видим корсетку и клетчатую тканую плахту. Карась тоже в вышиванке. Рубашка заправлена в шаровары, дополненные широким поясом — кушаком. Поверх вышиванки — жупан.

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В. Щербина. Декоративные статуэтки «Одарка и Карась» в росписи А. Калуги. Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1956

В. Щербина. Декоративные статуэтки «Одарка и Карась» в росписи И. Пецух. 1990 г. Киевский экспериментальный керамико-художественный завод

— Колоритно! А как переданы характеры героев!

— Работа пользовалась большим спросом у ценителей искусства и выпускалась огромными тиражами вплоть до остановки производства в 2006 году. Скульптурные композиции Владислава Щербины созданы так, чтобы сделать зрителя непосредственным участником истории, которая перед ним предстает. Колоритно расписала фигурки Одарки и Карася, созданные в 1973 году, знаменитая художница Оксана Жникруп. Как видим на фото (в заголовке), наряды Одарки дополнены красочными бусами. Оксана Жникруп и сама создавала великолепные украшения из фарфора. В 1962 году Киевский дом моделей и Киевский экспериментальный керамико-художественный завод создали серию сувенирной бижутерии «Ожерелье». Узоры поражают разнообразием. Фарфоровые украшения, созданные Оксаной Жникруп, стильно смотрятся и сегодня. Мода возвращается… Сегодня к периоду 1960−1980 годов приковано внимание многих модниц мира.

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В. Щербина, роспись О. Жникруп. «Карась и Одарка». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1973

— Интересно…

— Как я уже сказала, Владислав Щербина неоднократно возвращался к изображению персонажей оперы «Запорожец за Дунаем». В своем творчестве он воплотил разные фрагменты сюжета, разные образы. Вот его скульптуры «Арапчонок» и «Теперь я турок, не казак», созданные в 1969 году. Они выпускались раздельно. Однако тем и интересно коллекционирование, что можно создавать из фигур композиции. Эту композицию на фото я создала, объединив четыре разных фигурки. Вышла театральная сценка. Опера оживает в фарфоре…

В. Щербина. "Арапчонок" и "Теперь я турок, не казак" Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1969. Щербина, роспись А. Калуги. «Одарка». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1956. В. Трегубова «Гусак» Коростенский фарфоровый завод 1957

«Сегодня фарфоровые работы, посвященные театру, — настоящие раритеты»

— Какие еще театральные постановки стали источником вдохновения для украинских фарфористов?

— Это и «Наталка-Полтавка», и «За двумя зайцами»… Вообще, сегодня фарфоровые работы, посвященные театру, — настоящие раритеты. Одна из лучших — кофейный сервиз знаменитых художников Николая и Валентины Трегубовых «Театральный», созданный на Коростенском фарфоровом заводе в 1984 году. Поверхность предметов кофейного сервиза «Театральный» напоминает театральный занавес. Лиловый тон, соединенный с золотом, создает ощущение особой атмосферы, которую чувствуешь в театре, как только переступил порог. К тому же лиловый ассоциируется с таинственностью. Формы каждого предмета очень изящны. Этим сервизом можно любоваться и любоваться. Кофейный сервиз «Театральный» стал одним из созданных Николаем и Валентиной Трегубовыми шедевров, за которые они были отмечены Шевченковской государственной премией в 1986 году. Еще один изысканный столово-чайный сервиз Николая Трегубова и Натальи Галушко-Аксененко — «Премьера». Сочетание голубовато-синей палитры с золотистой создает особое праздничное настроение. Посещение театра для многих из нас и есть настоящий праздник.

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— Да. С этим сложно не согласиться.

— Когда же сочетаются два вида искусства — театр и фарфор, этот тандем вдохновляет по-особенному.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее Людмила Карпинская-Романюк рассказывала «ФАКТАМ» о фарфоровых композициях украинских фарфористов, вдохновленных песней «Несе Галя воду».

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Щербина, роспись О. Жникруп. «Карась и Одарка». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1973

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