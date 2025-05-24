Украина и россия провели второй этап масштабного обмена пленными (фото)

Украина провела еще один обмен пленными. 307 украинских защитников вернули из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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«Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ждем продолжение. Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель — вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным», — написал он.

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Как писали «ФАКТЫ», накануне Украина и россия провели первый этап масштабного обмена пленными. Россия передала Украине 270 украинских военнопленных и 120 гражданских лиц. Обмен произошел на границе Украины и Беларуси.

16 мая Украина и россия договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

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