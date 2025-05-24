41.09 / 41.66 46.61 / 47.35
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина и россия провели второй этап масштабного обмена пленными (фото)

14:34 24 мая 2025
Украина и Россия снова провели обмен пленными - Фото: президент Украины

Украина провела еще один обмен пленными. 307 украинских защитников вернули из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

РЕКЛАМА

«Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ждем продолжение. Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель — вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным», — написал он.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», накануне Украина и россия провели первый этап масштабного обмена пленными. Россия передала Украине 270 украинских военнопленных и 120 гражданских лиц. Обмен произошел на границе Украины и Беларуси.

16 мая Украина и россия договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

132

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 года

Тигров ждут откровения, а Змеи окажутся в центре событий: восточный гороскоп на 26 мая — 1 июня

Как и чем поливать помидоры

Как и чем поливать помидоры, чтобы они не болели: эти хитрости помогут

Ту-95МС

Все в наших руках: Украина может уничтожить в ближайшее время три российских Ту-95МС

Таро-прогноз на 25 мая 2025 года для всех знаков зодиака

Ракам — «Воздержание» и сюрприз, Козерогам — «Тройка Кубков» и прибыль: Таро-прогноз на 25 мая

Следующий материал
Новости партнеров