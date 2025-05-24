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Как и чем поливать помидоры, чтобы они не болели: эти хитрости помогут

21:01 24 мая 2025
Как и чем поливать помидоры

Ароматные, сочные, насыщенного вкуса — домашние помидоры не имеют себе равных. Однако каждый, кто хоть раз пробовал их выращивать, знает, что это привередливые растения. Самая распространенная ошибка, которая приводит к их болезням и низкой урожайности — это неправильный полив. Холодная вода, особенно во время полива в жаркие дни, может вызвать шок в корнях и затормозить рост растения. Помидоры любят тёплую воду, лучший выбор — несвежая вода. Хорошая идея наполнить лейку утром, а полить вечером — вода в течение дня достигнет нужной температуры, пишет zielony.onet.pl.

Помидоры не любят крайности. Сухие корни приводят к опаданию цветов, в то время как слишком влажные корни способствуют болезням и растрескиванию плодов. Вместо легкого полива каждый день, лучше поливать реже, но обильно. Это позволяет воде достигать глубины, а корнями расти в поисках влаги, что укрепляет все растение. Мульчирование также хорошая практика — слой соломы, компоста или крапивы помогает удерживать влагу в почве и уменьшает колебания температуры.

Крапивная жидкость не только питает помидоры, но и укрепляет их стойкость к болезням. Приготовление простое — залейте крапиву водой и оставьте на несколько дней для брожения. После разведения (обычно в соотношении 1:10) можно поливать этим раствором помидоры каждые 7−10 дней. Содержащиеся в нем минералы и микроорганизмы действуют как естественный эликсир роста.

Все больше садоводов прибегают к старым, проверенным хитростям, таким как полив с добавлением небольшого количества молока (примерно 100 мл молока на литр воды) или экстрактов древесной золы. Такие смеси не только укрепляют иммунитет растений, но и обеззараживают почву. Они не заменят регулярное удобрение, но при применении раз в 2−3 недели действуют как природная вакцина.

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