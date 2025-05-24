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Стиль жизни

Точно нужно добавить в гардероб: дизайнер назвал главные вещи летнего сезона

15:31 24 мая 2025
Андре Тан

Популярный дизайнер Андре Тан, которого раскритиковали за выбор, назвал главные вещи летнего гардероба. На своей странице в социальной сети Андре поделился актуальными трендами при выборе платьев и джинсов. Дизайнер отметил, что именно сейчас наступает пора, когда можно проявить творчество даже в обыденных вещах.

«Джинсы — самая универсальная одежда в любое время года, и это лето не исключение, — отметил Андре. — Новый тренд джинсов называется „подкова“. Идеально подходят для тех, кто хочет сделать акцент на талии и бедрах. Их можно сочетать как с кедами, так и с босоножками на каблуках».

По словам Тана, в моде джинсы с флористическими вышивками. Дизайнер уверен, что вышивка — это способ выделяться из толпы посредством одежды. А для более яркого образа их можно сочетать с вышиванками.

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«Вернулись джинсы клеш, которые стали просто мастхэвом сезона, — добавил Андре. — Это — отличный вариант для тех, кто хочет сочетать комфорт и элегантность. Это просто классика».

Дизайнер отметил, что этим летом точно надо добавить в свой гардероб платья. Самые актуальные — в стиле бохо, с кружевом, бахромой и вышивкой.

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«Они будут на пике популярности, — считает Тан. — Второй тренд — бельевые платья, модели из шелка или сатина с тонкими бретелями. Этим летом в разных вариациях будут представлены асимметричные платья — от минималистичных моделей до роскошных вариантов с необычным кроем».

Ранее дизайнер назвал главные цвета лета.

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