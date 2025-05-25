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Не умеет держать язык за зубами: Трамп поспешил объявить о крупнейшем обмене пленными между россией и Украиной

13:22 25 мая 2025
обмен пленными

Украина и россия 23 мая начали самый большой обмен военнопленными (вернули из плена 390 человек), который продолжился в выходные. Киев держал этот процесс в строжайшей тайне из-за опасений за безопасности первых 270 военнослужащих и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с беларусью. В городе Чернигов сотни женщин и детей с нетерпением ждали признаков того, что их близкие вскоре вернутся к ним. Но в этот момент Трамп проснулся в Вашингтоне, пишет издание Politico.

«Только что завершился большой обмен пленными между россией и Украиной. Вскоре он вступит в силу. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то великому», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

На самом деле, первый этап обмена пленными еще даже не начался, когда американский президент опубликовал свое сообщение.

«Он хотел первым сообщить эту новость, — сказал украинский чиновник на условиях анонимности изданию Politico. — К счастью, поспешное сообщение Трампа не имело никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих обменах, поскольку с россиянами никогда не знаешь, что будет дальше. Наши ребята были слишком близко к врагу».

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как благодаря акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести в Варшаве удалось узнать судьбу солдата с Полтавщины.

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