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Как избавиться от червей в черешне: три проверенных способа
Все любят лакомиться спелой черешней, и готовы ради этой ягоды отгонять от нее птиц.
Впрочем, еще одна причина дискомфорта, которая может ждать любителей вкусных ягод — маленькие белые червячки, которые часто находятся внутри них. Что делать, чтобы урожай черешни был без этой напасти, рассказывает Styler со ссылкой на зарубежное издание.
Как известно, белые червячки в черешнях — это личинки вишневой мухи, являющиеся главным вредителем этого дерева. Взрослое насекомое активизируется весной, как только почва прогревается до +10 °C.
Самка откладывает яйца в еще зеленые плоды, а уже через несколько недель в ягодах появляются личинки. Они питаются ягодой, а потом оставляют плод и зарываются в землю. Там они зимуют в виде куколок, чтобы весной дать начало новому поколению мух.
Первый и самый важный шаг в борьбе с вишневой мухой — это своевременное опрыскивание черешни специальными препаратами. Проводить обработку нужно на 4−7 день после того, как вредитель начинает летать, ориентируясь, например, на начало цветения акации.
Через 14−21 день после первой процедуры следует провести повторное опрыскивание. Это позволяет уничтожить новую волну личинок, которые могли вылупиться из отложенных яиц.
Особенно уязвимы к вредителю средне- и позднеспелые сорта черешни. В то же время ранние плоды часто успевают созреть к активному лету мушки.
Все пораженные ягоды нужно собирать и утилизировать, чтобы не допустить завершения жизненного цикла вредителя прямо под деревом.
Следующий метод — механическое уничтожение личинок, зимующих в почве. Именно под деревьями, где мухи откладывали яйца, зимует новое поколение вредителей. Осенью и весной землю под кроной нужно тщательно перерыть на глубину до 15 см. Такой способ разрушает куколок вишневой мухи и значительно уменьшает их численность весной.
В летний период рекомендуется периодически рыхлить землю вокруг черешни — это не дает почве уплотниться и усложняет развитие куколок. Возделывать надо все пространство под кроной, ведь именно там личинки падают с плодов.
Чем раньше будет перекопана почва — тем меньше шансов на выживание вредителя следующего сезона.
Сопутствующая угроза ягодам — тля. Вишневая муха во взрослом виде питается сладкими выделениями тли, которая часто появляется на молодых побегах черешни. Если не уничтожить тлю, мухи снова вернутся к дереву даже после успешного опрыскивания. Один из способов борьбы — смывание мощной струей воды, но этого недостаточно при массовом заражении.
Для надежной защиты следует применять другие средства, действующие и на тлю, и на вишневую муху одновременно. Обработку желательно проводить в сухую безветренную погоду утром или вечером.
Раньше мы рассказывали о главных ошибках при выращивании винограда.822
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