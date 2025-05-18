Европейский Союз работает над новым пакетом санкций. Он направлен на российский финансовый сектор, чтобы оказывать давление на президента путина и заставить его прекратить войну. Кроме того, ЕС готовится задействовать посторонние банки, поддерживающие военные усилия москвы. Новый пакет также предусматривает санкции против трубопроводов «Северный поток», снижение лимита цен на нефть и включение в список большего количества судов российского теневого флота, пишет Bloomberg.

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«Мы хотим мира, и мы должны усиливать давление на президента путина, пока он не будет готов к миру, — сказала журналистам президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. — И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций».

Переговорные группы из Киева и москвы встретились в Стамбуле 16 мая впервые за три года. Но президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую переговорную группу «фикцией» после того, как путин объявил, что на встрече будет присутствовать делегация низкого уровня.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил, что россия «играет в игры» и не привержена мирному процессу, что побуждает к необходимости более мощного раунда мероприятий.

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«Нужно большее давление, — сказал Домбровскис в интервью. — Важно, чтобы этот новый пакет санкций был сильнее и амбициознее и действительно обеспечивал это давление».

Государства-члены ЕС поддержали 17-й пакет санкций против россии, которые в основном направлены против теневого флота российских нефтяных танкеров, а также против лиц и организаций, помогающих москве обходить энергетические ограничения. Санкции требуют единодушной поддержки всех 27 государств-членов.

Новый пакет, предложенный президентом комиссии, также предусматривает санкции относительно трубопроводов «Северный поток», снижение предельной цены на нефть и включение в список большего количества судов российского теневого флота, заявила фон дер Ляен на саммите Европейского политического сообщества.

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Напомним, российская делегация в Стамбуле сформулировала свои требования к Украине как предпосылки для прекращения огня. Также в кремле заявили, что встреча Зеленского и путина возможна, только если переговорщики достигнут каких-то «определенных договоренностей».

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