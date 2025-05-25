Трамп хочет свернуть украинский отдел в Пентагоне: что произошло

Пентагон, который до недавнего времени играл ключевую роль в помощи Украине, вероятно, ее утратит. Об этом сообщили три бывших американских военных и два европейских чиновника. По словам источников, в рамках реорганизации политического аппарата Пентагона офис, занимающийся вопросами россии, Украины и Евразии, будет подчинен отдельному офису, который будет заниматься вопросами Европы и НАТО, пишет издание Defense News.

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По информации издания, это не остановит его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников. Однако снизит статус офиса, который до начала этого года был одним из самых важных в Пентагоне. С момента вторжения россии в Украину в 2022 году офис помогал формировать политику США по войне и управлять огромными объемами военной помощи.

Лора Купер, его предыдущий директор, помогла созвать группу из 50 стран «Рамштайн». С этого времени эта группа провела 27 встреч. На них удалось собрать и скоординировать более 130 миллиардов долларов помощи Киеву в области безопасности, причем около половины этой суммы поступило от Соединенных Штатов. Купер, благодаря которой ВСУ получили кассетные боеприпасы и другое важное вооружение, ушла в отставку в декабре этого года, и сейчас офис возглавляет карьерный государственный служащий как исполняющий обязанности.

Представитель Министерства обороны не подтвердил потенциальные изменения в Пентагоне, не объяснил их причину и не сообщил, могут ли быть сокращены какие-либо должности.

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Несколько источников подчеркнули, что решение еще не окончательно, и что любые изменения будут частью более масштабной реорганизации.

Элбридж Колби, руководитель политического отдела Пентагона, утверждает, что «Америка должна снизить свою военную поддержку Украины и перенаправить ресурсы в Азию, чтобы сдержать Китай от вторжения на Тайвань».

Во время визита в штаб-квартиру НАТО в феврале Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Европа должна взять под свой контроль собственную безопасность, в том числе и для Украины, которой не светит членство в НАТО.

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«Лидеры наших европейских союзников должны взять на себя главную ответственность за оборону континента», — сказал Хегсет.

После недельной паузы в марте США продолжают делиться разведданными из Украины и отправлять ранее запланированную помощь. В Белом доме даже заявили, что не знали об остановке помощи Украине. Однако Конгресс не выделил больше денег на продолжение этих усилий, а Пентагон не просил о них.

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