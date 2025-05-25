Как почистить ванну дешево и без всякой химии: работающий рецепт от блогерши Марины

Эксперт Мелисса Мейкер уверена, что даже старая ванна может засиять, если чистить ее домашними средствами, безопасными для поверхности сантехники.

А еще одна признанная эксперт по чистоте Марина Жукова поделилась своим опытом. Свой рецепт «чудо-средства» блогерша готовит за 5 минут и не признает магазинную «химию».



«Почему магазинные средства не спасают? Хорошие баночки — да. Результат — не всегда: аллергия, пятна, расходы»? — отмечает блогерша.

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Для приготовления дешевого, но эффективного средства требуется: 1 стакан стирального порошка, полстакана грубой соли, 2 пакетика лимонной кислоты.

Все смешать в баночке, стряхнуть — и средство готово.

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Перед очисткой ванну намочить, затем посыпать смесью и потереть щеткой.

При сильном загрязнении можно оставить на 10 минут. Смывать горячей водой.

По словам Марины, для идеальной ванны можно также использовать:

- Соду + уксус — это быстрый способ удалить налет.

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- Перекись водорода 3% - справится с желтыми пятнами.

- Парогенератор — убирает налет без химии.

Ранее эксперт Марина посоветовала три средства для очистки унитаза.

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