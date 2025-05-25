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Как почистить ванну дешево и без всякой химии: работающий рецепт от блогерши Марины
Эксперт Мелисса Мейкер уверена, что даже старая ванна может засиять, если чистить ее домашними средствами, безопасными для поверхности сантехники.
А еще одна признанная эксперт по чистоте Марина Жукова поделилась своим опытом. Свой рецепт «чудо-средства» блогерша готовит за 5 минут и не признает магазинную «химию».
«Почему магазинные средства не спасают? Хорошие баночки — да. Результат — не всегда: аллергия, пятна, расходы»? — отмечает блогерша.
Для приготовления дешевого, но эффективного средства требуется: 1 стакан стирального порошка, полстакана грубой соли, 2 пакетика лимонной кислоты.
Все смешать в баночке, стряхнуть — и средство готово.
Перед очисткой ванну намочить, затем посыпать смесью и потереть щеткой.
При сильном загрязнении можно оставить на 10 минут. Смывать горячей водой.
По словам Марины, для идеальной ванны можно также использовать:
- Соду + уксус — это быстрый способ удалить налет.
- Перекись водорода 3% - справится с желтыми пятнами.
- Парогенератор — убирает налет без химии.
Ранее эксперт Марина посоветовала три средства для очистки унитаза.694
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