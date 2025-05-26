У водных знаков эмоции могут выйти на первый план, а земные знаки будут искать стабильность: гороскоп на понедельник, 26 мая

После того как планета Сатурн перейдет в знак Овна и будет находиться в нем до 1 сентября этого года, жизнь многих людей изменится.

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Что ожидает знаки зодиака 26 мая, рассказывает гороскоп, составленный профессиональными астрологами.

Овен

Овны почувствуют прилив сил, но важно направить энергию в конструктивное русло. День подходит для обсуждений, переговоров и урегулирования рабочих моментов. Будьте внимательны к мелочам. Но не стоит навязывать свое мнение.

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Телец

Тельцов ожидает приятный сюрприз, особенно в финансовой сфере. Но не стройте иллюзий относительно обещаний окружающих, будьте внимательны с документами.

Близнецы

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Близнецы на пороге чего-то нового — приятных встреч и неожиданных новостей. Но не разбрасывайтесь — кто-то может использовать вашу открытость в своих целях.

Рак

Ракам возможно, придется решать вопросы, которые давно откладывали. Не бегите от эмоций — проживите их, чтобы освободить место для нового. Рабочие задачи потребуют сосредоточенности, избегайте поспешных решений.

Лев

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День благоприятен для публичных выступлений, презентаций и инициатив. Главное — не забывать о дипломатии, особенно в разговоре с начальством. Интуиция особенно обострена — доверьтесь ей.

Дева

У Дев есть шанс на продвижение в работе, особенно если проявите инициативу. Финансовая тема будет важна: возможны траты, но и доходы. Не пренебрегайте заботой о здоровье.

Весы

У Весов возможны сложности в принятии решений. Не спешите, возьмите паузу. В работе — важный разговор или предложение, требующее дипломатии. В личных отношениях — шанс наладить давно шаткую гармонию.

Скорпион

День подойдёт для решительных шагов, но только если вы уверены в мотивах. Интуиция будет на высоте, особенно в вопросах, где логика бессильна. Будьте осторожны в финансовых делах.

Стрелец

У Стрельцов возможны неожиданные поездки, встречи, которые стоит использовать. В работе — шанс проявить себя, особенно в нестандартной ситуации. Люди будут искать у вас совета.

Козерог

Козерогам звезды подадут знак, что пора остановиться и переформатировать подход к задачам. Не берите на себя больше, чем нужно — особенно в профессиональной сфере. Финансовые вопросы потребуют внимания, возможны хорошие новости, если вы действовали продуманно.

Водолей

День подойдет для размышлений, построения новых планов и общения с единомышленниками. Благоприятен для старта новых проектов, особенно творческих. Возможны нестандартные предложения — не спешите отказываться.

Рыбы

Рыбам важно сохранить собственные границы. День будет полон намеков и полутонов — прислушайтесь к интуиции. В работе — возможна эмоциональная встряска, но она приведет к росту. Будьте осторожны с деньгами.

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