«Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться

Кроме колорадского жука, у картофеля есть еще один грозный враг — заболевание под названием «картофельный рак» или «бородавки на картофеле».



Указанная болезнь представляет серьезную угрозу для урожая, особенно если не предпринимать своевременные меры, пишет сайт Agro-Market.



Основной возбудитель заболевания — грибок Synchytrium endobioticum. Он попадает в почву и хранится в ней десятилетиями в виде спор.

ВІДЕО ДНЯ

При благоприятных условиях грибок проникает в ткани картофеля и вызывает бурный рост клеток и формирование бородавчатых наростов. Эти наросты могут варьироваться по размеру от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

РЕКЛАМА

Картофельный рак входит в число самых опасных заболеваний культуры. Инфекция распространяется не только через почву, но и через инвентарь, одежду, воду и даже насекомых. Чаще вспышки болезни связаны с повышенной влажностью почвы, температурой воздуха +15…+20 °C и тяжелыми, слабо проветриваемыми почвами. Загущенные посадки, низкий уровень агротехники и отсутствие профилактики усугубляют ситуацию.

Важно учитывать, что грибок особенно активен в условиях застоя влаги.

На ранних стадиях заражения заметить изменения трудно. На картофеле появляются небольшие пятна, слегка приподнятые над кожурой. Впоследствии они увеличиваются, превращаясь в бородавки. Чтобы отличить рак от других заболеваний, следует провести фитосанитарный осмотр картофеля. Также используются лабораторные исследования, в частности микроскопический анализ на наличие спор. Визуальные симптомы часто схожи с тем, как выглядит парша на картофеле, но отличить рак можно по характерным наростам, мягкой структуре и способности к быстрому распространению.

РЕКЛАМА

Профилактику начинать следует с выбора сорта, предпочтение нужно отдавать сортам устойчивым к картофельному раку. Не менее важен севооборот: не сажать картофель на одном и том же месте чаще, чем раз в 3−4 года. Перед посадкой следует проводить дезинфекцию картофеля и обработку почвы.

Применение компостов и золы снижает кислотность, делая почву менее благоприятной для патогена. После сбора урожая обязательно убирать растительные остатки и не допускать их загнивания.

При высоком риске заражения используют фунгициды. Обработка посадочного материала препаратами на основе тирама, манкоцеба или металласила помогает защитить растения на ранней стадии. Также используются средства для дезинфекции почвы (хлорпикрин или формалин), однако такие методы требуют особой осторожности и соблюдения карантинных норм.

На помощь придут биопрепараты, содержащие антагонистические бактерии и грибы. Они угнетают развитие патогена, повышают иммунитет растения и способствуют формированию стойкости. Из народных средств популярна обработка золой и настоем чеснока. Также практикуется мульчирование соломой и использование лукового настоя. Хотя эти методы менее эффективны, чем химические, они неопасны для окружающей среды и человека.

РЕКЛАМА

Во время активного роста растений важно поддерживать их здоровье: проводить регулярное окучивание, достаточное, но не чрезмерное увлажнение. Не допускать переуплотнения почвы — рыхление помогает улучшить аэрацию и снизить риск развития патогена. Появление подозрительных симптомов — сигнал к немедленному вмешательству.

Но начать «битву» за будущий урожай картофеля можно с борьбы с колорадским жуком. По словам блогерши, которую иногда называют «фермерша-красавица», она использует надежные препараты.

Также мы рассказывали, как уберечь черешню от вишневой мушки.

106

Читайте нас в Facebook