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россия имеет в запасе 500 баллистических ракет, а Украине не хватает перехватчиков для борьбы с ними, — СМИ
За последнее время россия постоянно нращивает количество воздушных целей, которыми атакует Украину. Так, очередной «рекорд», поставленный противником, быстро был побит в ночь на 26 мая, когда вс рф запустили 355 ударных БпЛА.
Издание The Economist напоминает, что годом ранее такое количество «Шахедов» запускалось в течение месяца, и отмечает, что также россияне стали использовать больше ракет, что перегружает работу ППО. Журналисты пишут, что «если текущие переговоры о прекращении огня провалятся, то подразделениям ПВО придется нормировать свои перехватчики». Таким образом больше российских ракет и беспилотников прорвутся к населенным пунктам, нанося удары по жилой застройке и критически важным отраслям промышленности.
Издание, ссылаясь на источники в украинском правительстве, пишет, что у россиян сейчас есть запас в 500 ракет. Что же касается барражирующих снарядов, то россияне хотят довести ежедневное их производство до 500 штук, что предоставит им возможность запускать по Укаине не только сотни, но и тысячу дронов-камикадзе в сутки.
Тем временем nv.ua, ссылаясь на публикацию в Le Monde, пишет, что у ВСУ закончились ракеты для систем SAMP/T, а за полтора года военные не получили ни одной ракеты для зенитной системы малой дальности Crotale.
Напомним, что россия уже три дня подряд наносит массированные дроново-ракетные удары по Украине — первая такая атака состоялась в ночь на 24 мая, когда противник применил и «Шахеды», и «Искандеры».
Фото со странички Воздушных сил ВСУ в соцсетях88
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