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Украина

россия имеет в запасе 500 баллистических ракет, а Украине не хватает перехватчиков для борьбы с ними, — СМИ

14:01 26 мая 2025
Противник стремится перегрузить ПВО Сил обороны. Фото ВС ВСУ

За последнее время россия постоянно нращивает количество воздушных целей, которыми атакует Украину. Так, очередной «рекорд», поставленный противником, быстро был побит в ночь на 26 мая, когда вс рф запустили 355 ударных БпЛА.

Издание The Economist напоминает, что годом ранее такое количество «Шахедов» запускалось в течение месяца, и отмечает, что также россияне стали использовать больше ракет, что перегружает работу ППО. Журналисты пишут, что «если текущие переговоры о прекращении огня провалятся, то подразделениям ПВО придется нормировать свои перехватчики». Таким образом больше российских ракет и беспилотников прорвутся к населенным пунктам, нанося удары по жилой застройке и критически важным отраслям промышленности.

Издание, ссылаясь на источники в украинском правительстве, пишет, что у россиян сейчас есть запас в 500 ракет. Что же касается барражирующих снарядов, то россияне хотят довести ежедневное их производство до 500 штук, что предоставит им возможность запускать по Укаине не только сотни, но и тысячу дронов-камикадзе в сутки.

Тем временем nv.ua, ссылаясь на публикацию в Le Monde, пишет, что у ВСУ закончились ракеты для систем SAMP/T, а за полтора года военные не получили ни одной ракеты для зенитной системы малой дальности Crotale.

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Напомним, что россия уже три дня подряд наносит массированные дроново-ракетные удары по Украине — первая такая атака состоялась в ночь на 24 мая, когда противник применил и «Шахеды», и «Искандеры».

Фото со странички Воздушных сил ВСУ в соцсетях

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