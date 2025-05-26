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Украина

Во время ночного налета россияне использовали рекордное число беспилотников — 355

11:31 26 мая 2025
Россияне запустили по Украине более 300 дронов и ракет. Фото ПС ВСУ

Во время очередной атаки врага с воздуха, которая началась накануне вечером и продолжалась до утра 26 мая, россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что враг ударил 9-ю крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Саратовская область), а также 355-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (рф) и Чауда (ТОТ АР Крым).

«По предварительным данным, по состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 233 — сбиты огневыми средствами, 55 — локационно потеряны/подавлены РЕБ», — отметили в ПС ВСУ и добавили, что попадание средств воздушного нападения противника зафиксировано в 5 локациях, а падение сбитых ударных БпЛА — в 10 локациях.

Напомним, что на днях ПВО сбило шесть «Искандеров» и 245 российских дронов-камикадзе.

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Фото со страницы Воздушного командования «Запад» ПС ВСУ в соцсетях

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