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Во время ночного налета россияне использовали рекордное число беспилотников — 355
Во время очередной атаки врага с воздуха, которая началась накануне вечером и продолжалась до утра 26 мая, россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения.
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что враг ударил 9-ю крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Саратовская область), а также 355-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (рф) и Чауда (ТОТ АР Крым).
«По предварительным данным, по состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 233 — сбиты огневыми средствами, 55 — локационно потеряны/подавлены РЕБ», — отметили в ПС ВСУ и добавили, что попадание средств воздушного нападения противника зафиксировано в 5 локациях, а падение сбитых ударных БпЛА — в 10 локациях.
Напомним, что на днях ПВО сбило шесть «Искандеров» и 245 российских дронов-камикадзе.
Фото со страницы Воздушного командования «Запад» ПС ВСУ в соцсетях82
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