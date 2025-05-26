Это смешно: победительница «Холостяка-13» показала своего возлюбленного

Победительница тринадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» Инна Белень, назвавшая причину разрыва с «Тереном», сообщила об изменениях в личной жизни. Напомним, пара Инны и Александра прекратила отношения вскоре после финала проекта. Недавно Холостяк рассказал о том, что на самом деле романтических отношений между ними и не было.

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На своей странице в социальной сети Инна выложила фото и видео, на которых она в объятиях мужчины. Белень не показала его лицо, но добавила, что знает парня уже давно.

«Когда я уже подумала, что все — не хочу больше отношений, не хочу доказывать, бороться, обжигаться… Ты появился, — призналась девушка. — Точнее — ты был всегда. Просто я не видела. Один из тех, кого я знаю всю жизнь. Но только сейчас произошло что-то по-настоящему особенное. Ты негромко, без пафоса, просто стал моей опорой. Ты пришел не спасать — ты просто был и остаешься. И с тобой спокойно. Без качелей. Без вопросов. Так, как я даже боялась мечтать».

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Напомним, до участия в проекте «Холостяк» волонтер из Харькова Инна Белень уже была замужем — ее бывший муж живет в Германии.

Подписчики отреагировали на признание Инны, пожелали счастья, но были и те, кто посчитал это очередным пиар-ходом. Белень резко отреагировала на обвинения.

«Очень смешно выставлять это в день выхода интервью „Терена“, — написали, намекая на признание Холостяка. — Как-то по-детски».

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«Он всю жизнь будет по интервью ходить, — ответила Инна. — Мусолить тему спустя полгода — это смешно».

Девушка добавила, что она отказалась от всех интервью об участии в проекте «Холостяк», так как считает это «перевернутой страницей».

«Вы заслуживаете любви, кто бы что там ни говорил», — отреагировали на новость.

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Ранее популярная модель подала заявку на четырнадцатый сезон проекта «Холостяк».

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